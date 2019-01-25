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Лукашенко предложил проверить слух чиновников, не выполняющих его указы
26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с научными и научно-
С предложением обследовать свои слуховые органы он обратился к доктору медицинских наук Людмиле Макариной-Кибак. Лукашенко добавил, что сам слышит «нормально» и ни разу не проходил такой проверки у врачей.
«Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас, начальников», — сказал белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что ему интересно выяснить, есть ли среди медицинских работников такие «светила», к которым белорусы были бы готовы ехать вместо иностранных специалистов.
Макарина-Кибак заверила, что в Беларуси есть такие эксперты.
Стоит отметить, что Александр Лукашенко нередко подвергал критике чиновников, делая перестановки в органах власти. В августе 2018 года глава государства поменял состав правительства Беларуси, включая должность премьер министра – вместо Андрея Кобякова кабмин возглавил Сергей
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Президент Беларуси отметил, что сам готов приехать к доктору и обследовать свои слуховые органы, заверив, что слышит «нормально».
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