Лукашенко предложил проверить слух чиновников, не выполняющих его указы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с научными и научно- педагогическими сотрудниками в пятницу сделал шуточное предложение проверить слух чиновников, не выполняющих его указания. Его слова привела пресс-служба главы государства.

С предложением обследовать свои слуховые органы он обратился к доктору медицинских наук Людмиле Макариной-Кибак. Лукашенко добавил, что сам слышит «нормально» и ни разу не проходил такой проверки у врачей.

«Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас, начальников», — сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что ему интересно выяснить, есть ли среди медицинских работников такие «светила», к которым белорусы были бы готовы ехать вместо иностранных специалистов.

Макарина-Кибак заверила, что в Беларуси есть такие эксперты.