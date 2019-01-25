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Лукашенко вручил дипломы и аттестаты ученым Беларуси

26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил ученым страны дипломы докторов наук и профессорские аттестаты. Также глава государства рассказал, в каких сферах ждет новых открытий, сообщает «МИР 24».

«Надо продолжить поиск альтернативных источников энергии, остановить необратимые экологические изменения, открыть новые способы профилактики неизлечимых болезней и борьбы с ними, преодолеть продовольственные кризисы и решить многие другие проблемы, актуальные для всех жителей планеты. Но в масштабах своей страны мы должны вместе работать, прежде всего, на достижение государственных стратегических целей. Также необходимо повышать конкурентоспособность отечественной экономики, обеспечивать национальную безопасность Беларуси, укрепляя суверенитет страны», – сказал президент.

На встрече с президентом присутствовали 19 ученых. У каждого из них есть свое авторское исследование или разработка: от борьбы с онкологией и восстановления слуха до переработки отходов и болезней леса.

Лукашенко обсудил эти проекты и потребовал от Академии наук внедрить все разработки, отметив, что они не должны лежать на полках.



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Он также обсудил интересные проекты и потребовал от Академии наук внедрить все разработки.
 
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