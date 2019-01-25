QR-код и новое дерево платежей: ЕРИП отмечает день рождения!

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февраль 2018

В системе «Расчет» появилась возможность пополнения торговых счетов форекс-компаний Беларуси.

март 2018

НКФО начала выполнять функции расчетного агента в АИС «Расчет». С 1 марта все расчеты по платежам РУП «Белпочта» принятым в АИС «Расчет», осуществляются ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

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Начал работу сервис E-POS, который позволяет пользователям системы ЕРИП быстро оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода

апрель 2018