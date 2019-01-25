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QR-код и новое дерево платежей: ЕРИП отмечает день рождения!
февраль 2018
В системе «Расчет» появилась возможность пополнения торговых счетов форекс-компаний Беларуси.
март 2018
НКФО начала выполнять функции расчетного агента в АИС «Расчет». С 1 марта все расчеты по платежам РУП «Белпочта» принятым в АИС «Расчет», осуществляются ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».
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Начал работу сервис E-POS, который позволяет пользователям системы ЕРИП быстро оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода
апрель 2018
Посредством системы
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