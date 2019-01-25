ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

QR-код и новое дерево платежей: ЕРИП отмечает день рождения!

26.01.2019 05:35 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
QR-код и новое дерево платежей: ЕРИП отмечает день рождения!
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

февраль 2018

В системе «Расчет» появилась возможность пополнения торговых счетов форекс-компаний Беларуси.

март 2018

НКФО начала выполнять функции расчетного агента в АИС «Расчет». С 1 марта все расчеты по платежам РУП «Белпочта» принятым в АИС «Расчет»,  осуществляются ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

***

Начал работу сервис E-POS, который позволяет пользователям системы ЕРИП быстро оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода

апрель 2018

Посредством системы ЕРИП стало возможно погашать кредитные продукты Delay «Белгазпромбанка».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня системе, знакомой уже, наверное, каждому взрослому белорусу, исполнилось три года. Myfin.by отметил главные события в жизни ОАО Небанковская...
 
Новости дня
Новости разные
 
26 января. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика