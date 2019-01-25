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Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи

26.01.2019 00:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Бассейн, компьютерный и музыкальный классы, спортивный зал – все это уже 28 января смогут оценить маленькие жители микрорайона Брилевичи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи

На строительство детского сада ушло чуть меньше года. В итоге столица получила еще одну современную базу для всестороннего развития детей.

Подробнее в видеоматериале Вероники Белозарович.


Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи
 
 
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Новости Беларуси. Бассейн, компьютерный и музыкальный классы, спортивный зал – все это уже 28 января смогут оценить маленькие жители микрорайона...
 
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