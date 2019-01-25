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Александр Лукашенко: «Науку надо повернуть к тому, что сегодня нужно людям»
Новости Беларуси. Их призвание – менять мир к лучшему и поднимать человечество на новую ступень развития. Именно в этом видит миссию белорусских ученых Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представителям научной элиты 25 января глава государства вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Президент признался, что у него особое отношение к встречам с учеными. И не только потому, что это талантливые и трудолюбивые люди. Просто за развитием и независимостью любого государства стоит в том числе и наука. Так, Александр Лукашенко поторопил ученых с «отечественной Tesla», а некоторым чиновникам посоветовал проверить слух. Зачем – расскажет корреспондент Юлия Бешанова.
Она почти три десятка лет на передовой здоровья. Людмила Макарина-Кибак – отоларинголог, который вместе с коллегами дает пациентам шанс на полноценную жизнь. В арсенале врачей – сложнейшие операции и манипуляции. Сегодня в копилку можно добавить еще одну успешную разработку. Ежегодно в Беларуси отитом страдают порядка 8-10 тысяч человек. В мировой практике такое воспаление лечится хирургически, поэтому научный мир в поиске альтернативных методик. Отечественные медики создали информационную систему, которая позволяет наблюдать больного после операции в любой точке страны. Это значит, что больничных становится меньше. К тому же при таком медицинском сопровождении заметно снизилось количество повторных обращений.
Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мировое признание получили многие отечественные разработки. За последние годы ученые сделали то, что еще десять лет назад казалось абсолютной фантастикой.
Вывели на новую высоту космическую отрасль, на улицы – электробусы, научились лечить сложные заболевания, совершили настоящий прорыв в трансплантологии. Одним словом, открывали и создавали не просто технологии – новые научные отрасли.
Юлия Бешанова, СТВ:
Все они герои сегодняшнего дня. Лучшие из лучших – каждый в своем деле. Александр Лукашенко, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора, еще раз подчеркнул: это одна из самых приятных его обязанностей. В 2018 году звание доктора наук получили 50 человек, еще 489 – защитили кандидатскую диссертацию.
Пожалуй, ни одна отрасль по важности не может сравниться с медициной. О своих разработках Сергей Байко может рассказывать долго и очень подробно, ведь в его руках жизни маленьких пациентов. Вопрос, который ежедневно задет себе доктор – как повысить эффективность лечения детей с серьезными патологиями почек? Новые методы уже позволили в разы снизить летальность.
Сергей Байко, доктор медицинских наук, доцент 1-й кафедры детских болезней Белорусского государственного медицинского университета:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А вам – спасибо большое за детишек. Это очень важная проблема, очень важная тема.
Глава государства поблагодарил медиков за достижения в лечении тяжелобольных детей. Но не обошелся разговор и без «ложки дегтя». Нашумевший коррупционный скандал в медицине – тема, конечно неприятная. Но замалчивать проблему и даже имена никто не собирается. Да и наживаться на лечении в Беларуси не позволят.
Александр Лукашенко:
За последние годы белорусская медицина сделала даже не шаг, рывок вперед. Появились врачи с мировым именем. Пациентам нет необходимости обращаться к зарубежным специалистам. Александр Лукашенко труды врачей ценит и тут же шутит: некоторым чиновникам тоже неплохо было бы проверить слух.
Александр Лукашенко:
Людмила Макарина-Кибак:
Александр Лукашенко:
Такие встречи во Дворце Независимости – не только торжественный повод, но и возможность для диалога. Александр Лукашенко каждому выступающему задал практичные и жизненные вопросы.
Сергей Ровин занимается развитием концептуально нового научного направления – переработкой металлоотходов (проще говоря, ресурсосбережением). Новая технология позволяет эффективно перерабатывать отходы сплавов как цветных, так и черных металлов. В масштабах Беларуси речь идет о ежегодном возвращении в производство до 200 тысяч тонн чугуна и стали. При этом рентабельность производственных участков даже при небольших объемах оценивают не менее чем в 50 %, а срок окупаемости – не более года.
Сергей Ровин, доктор технических наук, заведующий кафедрой Белорусского национального технического университета:
А что касается оксидных отходов, которые в Беларуси вообще не имеют возможности перерабатывать, – вот эта технология как раз позволяет переработать и окалину, и шламы. Восстановить даже в маленьких агрегатах, не требующих больших инвестиций. Не нужно строить металлургические комбинаты полного цикла.
Вообще, разговор о переработке отходов на уровне Президента поднимался уже не раз. Это не только экономика, но и экология. Ученые подсчитали: 1 тонна мусора – это как минимум 4 килограмма бумаги, 17 килограммов алюминия и еще биомусор. Бумагу можно переработать и тем самым спасти от вырубки пять деревьев, а также внушительно сэкономить на электроэнергии.
Наука смотрит вперед. Если раньше ученые говорили «это время ресурсосбережения», то теперь – «это время ресурсовосстанавливающих технологий». Задача номер один – отказаться от токсичного пластика.
Александр Лукашенко:
И второе: у нас, посмотрите, все пластик. Полиэтилен. Зачем? В России из всех смертей (мы не исследовали, в Беларуси надо провести исследования) более 2/3 людей умерших умирают от некачественной пищи. И уже продвинутые страны, которые болеют за свих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил: надо убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более, у нас эта сфера промышленности высокоразвита. Заводы простаивают!
Экология для человечества – проблема глобальная, над ее решением бьются лучшие умы. Беларусь – зеленая точка на мировой карте. Наша задача – такой ее и сохранить. Вместе с передовыми технологиями берем на вооружение и известные способы борьбы с вредителями. Эдакий микс инноваций и многовекового опыта. Ученые, кроме фундаментальных исследований, должны заниматься и простыми вещами.
Александр Лукашенко:
Я вот был в Гродно, разбирался с этими проблемами. Это же позорище: там, где наши старики, как говорите, после войны были расселены, вокруг домов деревья растут. Все в зелени утопает. А новые микрорайоны – стыдно заехать туда, стыдно смотреть. Президент поручает на государственном уровне, чтобы люди занялись посадкой деревьев.
Ключевая идея – наука для современной жизни. В скором времени будет запущена Белорусская атомная электростанция. Думать о том, как будем использовать ее ресурс, нужно уже сегодня.
Александр Лукашенко:
Я ваш доклад недавно прочитал, но вы скажите: вы в этом году – у вас такой решающий год – выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов, и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге и так далее?
Электромобили – это транспорт не будущего, уже настоящего. Работать в этом направлении нужно быстрее и эффективнее. Белорусские ученые трудятся над целой линейкой электротранспорта. Опробовать дороги «отечественной Tesla» должна уже в 2019 году.
Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Сердце электромобиля – батарея-накопитель. От ее мощности зависит, на какое расстояние машина сможет проехать без подзарядки. Белорусский аккумулятор уже создан, сейчас он на испытаниях. По многим параметрам изделие не уступает зарубежным аналогам.
Александр Лукашенко:
Владимир Гусаков:
Александр Лукашенко:
Владимир Гусаков:
Александр Лукашенко:
Владимир Гусаков:
Александр Лукашенко:
Владимир Гусаков:
Александр Лукашенко:
Одним словом, науку нужно развернуть лицом к людям, а исследования не должны быть оторваны от реальности.
Александр Лукашенко:
Чтобы после нашей встречи вообще была динамика в понимании учеными, чем надо заниматься. Какие у нас приоритеты. Ну и, конечно, Академия наук, ВАК и университеты, ученые советы. Они должны прежде всего ориентироваться на это. Тон задавать должна Академия наук, она у нас на вершине всего.
Беларуси есть чем гордиться. Но самое большое богатство – люди. Наши ученые вносят большой вклад в мировую науку и обеспечивают будущие поколения исследователей материалом для новых впечатляющих открытий.
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Новости Беларуси. Их призвание – менять мир к лучшему и поднимать человечество на новую ступень развития. Именно в этом видит миссию белорусских ученых Александр...
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