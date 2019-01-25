Налоговое законодательство упрощается. Об этом заявила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая

На заседании коллегии инспекции МНС по Гродненской области подведены итоги работы налоговой службы области за минувший год.

Замминистра рассказала, что с 1 января нынешнего года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса. Изменения направлены на дальнейшее снижение налоговой нагрузки на экономику, упрощение налоговой системы, обеспечение дополнительных прав плательщиков и будут способствовать либерализации предпринимательской деятельности.

В Налоговый кодекс включены системные меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности Республики Беларусь. Это увеличение в 1,5 раза размера инвестиционного вычета, снижение ставки налога на прибыль в отношении дивидендов, установление по отдельным объектам пониженных ставок налога на недвижимость и земельного налога.





В рамках корректировки Налогового кодекса отменены десяти- и двукратная ставки по имущественным налогам.

Кардинально изменились подходы по приостановлению операций по счетам с той целью, чтобы под штрафные санкции не попали добросовестные плательщики.

Изменения коснулись размера начисляемой пени, которая не сможет быть больше доначисленной суммы налога. Изменены подходы к обжалованию решений налоговых органов, что даст возможность повысить качество проводимых проверок.

В минувшем году в республике создана Палата налоговых консультантов, зарегистрировано 365 налоговых консультантов.





– В этом году мы будем содействовать тому, чтобы число консультантов увеличивалось, чтобы они помогали плательщикам правильно исчислять и платить налоги, – отметила Элла Селицкая.

Ожидается и отмена Указа № 488, который регулирует вопросы доначисления налогов в результате совершения сделок с лжепредпринимательскими структурами. Важно не только, чтобы таких сделок становилось все меньше, но и чтобы доначисления по результатам проверок были максимально объективными на основании собранных доказательств не только налоговыми, но и другими контролирующими органами, подчеркнула замминистра.





Проверки в нынешнем году будут направленына предупреждение налоговых правонарушений. При этом налоговые органы ищут новые формы удаленного дистанционного контроля. Применяя его, они не препятствуют плательщикам в осуществлении хозяйственной деятельности, и по результатам такого контроля дают возможность устранить нарушения добровольно, без доначисления каких-либо штрафных санкций.





Как доложила на заседании коллегии первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области Тамара Стасевич, выполнение плана поступлений в бюджет в целом по области обеспечено по всем основным доходным источникам.

Бюджет области пополнили более 398 тысяч плательщиков, в том числе почти 16 тысяч организаций, 24,4 тысяч индивидуальных предпринимателей и 358,3 тысячи физических лиц.

За год в консолидированный бюджет области поступило 2252,5 миллионов рублей, выполнение плана доходов составило 100,7 процентов. По отношению к 2017 году доходы консолидированного бюджета в сопоставимых ценах увеличены на 11,4 процента.

Основной объем доходов сформирован за счет поступлений от организаций – более 96 процентов. Доля участия в формировании доходов бюджета индивидуальных предпринимателей составила 1,9 процента.

Численность физических лиц, осуществляющих виды деятельности по заявительному принципу, достигла 5417 человек, что на 71,9 процента выше уровня 2017 года.





Как отмечалось на заседании, в последние годы в области особое внимание уделяется внедрению новых форм работы с плательщиками. В 2017 году открыт центр обслуживания плательщиков с применением электронной очереди в инспекции МНС по Ленинскому району города Гродно , в минувшем – в инспекции МНС по Лидскому району.

С 2019 года для физических лиц введен так называемый экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков. Суть его заключается в том, что физическое лицо сможет подать налоговую декларацию по подоходному налогу, декларацию о доходах и имуществе, уведомление о начале осуществления деятельности по заявительному принципу либо обратиться за выполнением административной процедуры в любой налоговый орган, а не только в налоговый орган по месту своего жительства. На первоначальном этапе принцип экстерриториальности обслуживания вводится только для физических лиц, поскольку организации и индивидуальные предприниматели активно используют электронное взаимодействие с налоговыми органами.

На сегодняшний день около 82 процентов субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых органахобласти, представляют декларации в электронном виде.





Работа по упрощению налогового администрирования и взаимодействия плательщиков с налоговыми органами продолжится и в дальнейшем, в рамках которой в нынешнем году планируется открытие центра обслуживания плательщиков в инспекции МНС по Октябрьскому району города Гродно.



