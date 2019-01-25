Построенные вокруг Минска частные замки: как они выглядят и как их поддерживают

Замковая архитектура в частном домостроении как явление возникла в 90-е. Повзрослевшие мальчики, воспитанные на сказках о рыцарях и заработавшие первые большие деньги, воплощали в красном кирпиче свою мечту о крепости, башнях и шпиле. В каждой популярной в те годы деревне под Минском появился свой замок, а то и несколько. В проекте « Замечательные дома белорусов » мы запечатлели замки белорусов. Посмотрите, как их используют сейчас.

Ратомка всегда считалась престижной деревней. Тут сохранились и жилые замки — отреставрированные либо бережно сохраняемые, и разрушающиеся памятники эпохи внезапных денег.













Поддерживать замок в исправном состоянии — дорого и физически нелегко. Особенно если жить в нем остались пенсионеры. Не все даже заходят на верхние этажи: лестницы-то делались для молодых и сильных. Для них на верхотуре ставили бильярдные столы и делали мини-бары. Постаревшим рыцарям все это уже без надобности. Да и дети этим в большинстве семей не пользуются. И вообще живут не с родителями.

В популярном Семково — свои замки.





К сожалению, фото не передает масштабы этого замка под красной крышей. А он вполне сопоставим с изначальным, без пристроек, Красным костелом на площади Независимости в Минске.





Часть замков продается. Обжитые стоят и по полмиллиона, а полузаброшенные стартуют с 150 тысяч долларов в эквиваленте. Впрочем, через несколько лет безуспешных попыток найти своего покупателя цену владельцы снижают. До той, которую готовы заплатить.





Мы не нашли двух одинаковых замков. Хотя у всех частных домов в замковом стиле есть нечто общее. Роднит наличие острых крыш, башенок, окон-бойниц, решеток на нижних этажах. По дому и не поймешь, где он — в Вишневке, Дофаренции, Раубичах или в Фаниполе.





























Один из самых внушительных частных замков-крепостей стоит в Дроздово. Его величие и неприступность в комментариях сравнивали с Пищаловским замком-тюрьмой в Минске.









Но стилистика тут выдержана как нигде, жизнь в нем кипит, гости приезжают и приезжают, за крепостной стеной — зелень, лужайки и прудик. Это тот случай, когда видно — с масштабами хозяева не ошиблись.

В Раубичах и Околице тоже есть свои замки.













Даже скромные Самохваловичи могут похвастаться замком. Его, кстати, как раз приводят в порядок.





Логично, что замковая архитектура присутствует в респектабельных Тарасово, Ждановичах, Волковичах, Валерьяново и Юхновке.













































Фишка многих реконструированных замков — их «мультяшность». То есть идея сказочности, доведенная до пика. Яркий пример — замок с золотым шпилем в Боровлянах.









Замки, по одному-два, встречаются и в Скориничах, и в Ярково, и в других маленьких деревеньках под Минском.













Есть у кольцевой и замки, которым не повезло: хозяева или наследники не в силах их поддерживать или достраивать. Стоят дома, некогда бывшие домами мечты, с заложенными окнами. И ждут лучших времен.















