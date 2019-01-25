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Построенные вокруг Минска частные замки: как они выглядят и как их поддерживают

26.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Замковая архитектура в частном домостроении как явление возникла в 90-е. Повзрослевшие мальчики, воспитанные на сказках о рыцарях и заработавшие первые большие деньги, воплощали в красном кирпиче свою мечту о крепости, башнях и шпиле. В каждой популярной в те годы деревне под Минском появился свой замок, а то и несколько. В проекте «Замечательные дома белорусов» мы запечатлели замки белорусов. Посмотрите, как их используют сейчас.

Ратомка всегда считалась престижной деревней. Тут сохранились и жилые замки — отреставрированные либо бережно сохраняемые, и разрушающиеся памятники эпохи внезапных денег.




Поддерживать замок в исправном состоянии — дорого и физически нелегко. Особенно если жить в нем остались пенсионеры. Не все даже заходят на верхние этажи: лестницы-то делались для молодых и сильных. Для них на верхотуре ставили бильярдные столы и делали мини-бары. Постаревшим рыцарям все это уже без надобности. Да и дети этим в большинстве семей не пользуются. И вообще живут не с родителями.

В популярном Семково — свои замки.


К сожалению, фото не передает масштабы этого замка под красной крышей. А он вполне сопоставим с изначальным, без пристроек, Красным костелом на площади Независимости в Минске.


Часть замков продается. Обжитые стоят и по полмиллиона, а полузаброшенные стартуют с 150 тысяч долларов в эквиваленте. Впрочем, через несколько лет безуспешных попыток найти своего покупателя цену владельцы снижают. До той, которую готовы заплатить.


Мы не нашли двух одинаковых замков. Хотя у всех частных домов в замковом стиле есть нечто общее. Роднит наличие острых крыш, башенок, окон-бойниц, решеток на нижних этажах. По дому и не поймешь, где он — в Вишневке, Дофаренции, Раубичах или в Фаниполе.








Один из самых внушительных частных замков-крепостей стоит в Дроздово. Его величие и неприступность в комментариях сравнивали с Пищаловским замком-тюрьмой в Минске.



Но стилистика тут выдержана как нигде, жизнь в нем кипит, гости приезжают и приезжают, за крепостной стеной — зелень, лужайки и прудик. Это тот случай, когда видно — с масштабами хозяева не ошиблись.

В Раубичах и Околице тоже есть свои замки.




Даже скромные Самохваловичи могут похвастаться замком. Его, кстати, как раз приводят в порядок.


Логично, что замковая архитектура присутствует в респектабельных Тарасово, Ждановичах, Волковичах, Валерьяново и Юхновке.












Фишка многих реконструированных замков — их «мультяшность». То есть идея сказочности, доведенная до пика. Яркий пример — замок с золотым шпилем в Боровлянах.



Замки, по одному-два, встречаются и в Скориничах, и в Ярково, и в других маленьких деревеньках под Минском.




Есть у кольцевой и замки, которым не повезло: хозяева или наследники не в силах их поддерживать или достраивать. Стоят дома, некогда бывшие домами мечты, с заложенными окнами. И ждут лучших времен.





 
Теги: Минск
 
 
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В каждой деревне у кольцевой есть дома с замковой архитектурой.
 
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