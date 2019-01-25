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Память дольше жизни

26.01.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Память дольше жизни

Впервые Международный день памяти жертв Холокоста — 27 января — отмечался во всем мире в 2006 году.
27 января 1945 года войска Советской Армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Аушвиц (Освенцим), расположенный в 70 километрах от Кракова. В фашистских лагерях было уничтожено 6 миллионов евреев и миллионы лиц других национальностей.
Среди узников фашизма были и наши земляки. В летописи агрогородка Зарубы, которую нам предоставила работник библиотеки этого населенного пункта Светлана Дудавцова, содержатся воспоминания одного из таких людей — Николая Федоровича ПЕТРОВСКОГО.
Он родился 27 февраля 1924 года в д. Зарубы Дубровенского района. В 1931 году пошел в 1 класс Зарубской школы. После окончания 7 классов поступил в 2-х годичную школу младших агрономов, которая была в г. Дубровно. В ней окончил один курс. В апреле 1941 года приехал в д. Зарубы и начал работать в колхозе «Победа». В июне вместе с другими колхозниками его отправили на работу в г. Орша.
Из воспоминаний Николая Федоровича Петровского.
Я и другие колхозники Дубровенского района разрабатывали песчаный карьер около Андреевщины Оршанского района. Песок вывозили в Болбасово для строительства подземных ангаров для самолетов. Там нас и застала война. По возрасту я не был призван в армию, так как мне было неполных 17 лет. Я остался работать в Зарубах в сельском хозяйстве.
В 1942 году женился, чтобы не угнали в Германию…
В 1943 году, при приближении фронта, молодых трудоспособных мужчин выгнали из д. Зарубы в Пищики. Женщин угнали на рытье траншей и окопов.
При случае я сбежал в д. Зарубы, стал искать свою семью. Нашел их в д. Сипищево в доме одной одинокой женщины.
Через некоторое время в деревню приехали из жандармерии и всех неместных жителей угнали в г.Орша. Там погрузили в вагоны и увезли в Германский лагерь г.Ноинлеарк, потом перевезли в Шваиндфурт на аэродром и поместили в лагерь за колючую проволоку. Там оказалась вся моя семья…
…Работал на разных работах. Помню, как после бомбежек разгружали уголь из вагонов.
11 апреля 1945 года нас освободили американские войска. В июне 1945 года перевезли на территорию, занятую советскими войсками в г.Опель, где я и был призван в армию… Нам объяснили, что мы отправляемся маршем на Родину, потому что весь железнодорожный транспорт перевозит из Германии демонтированные фабрики и заводы.
От города Опель до города Львова прошли пешком более 1100 км. В 15 км от Львова оборудовали шалаши и остановились на отдых. В это время началась война с Японией.
Нас всех вывели на площадку, где состоялся митинг. Заместитель командира полка по политической части подполковник объявил, что мы будем расформированы, и нас отправят домой по местным военкоматам, и если нужно будет, то там призовут…
После расформирования мы сдали оружие, нас распределили по областям. В группе Витебской области было 87 человек. Там я встретил Луженцева Константина из д. Юково.
Меня и Луженцева назначили старостами и выдали красноармейские книжки. Нас всех посадили в вагоны и увезли в Витебский областной военкомат.
В Витебске мы сдали книжки всей нашей группы, и нас отправили по районным военкоматам. Приехав в Дубровно, мы с Луженцевым явились в военкомат и стали на учет. Вернувшись в д.Зарубы, семью я не застал, вышло так, что я раньше пришел пешком, чем они приехали.
Я стал работать в колхозе. Поселился в доме дяди Петровского Макара Лавреновича…
И только через месяц, мне сообщили, что моя семья находится на станции Осиновка. 14 сентября на армейской машине я повез зерно в Осиновку, оттуда привез свою семью в д. Зарубы».
По-мужски короткие фразы, скупые оценки. Все, кто прошел фашистские лагеря, стараются как можно дальше в сознание упрятать воспоминания о них. Но даже по этим строчкам ясно, что пришлось пережить, перечувствовать свидетелям и участникам тех событий. А современникам должно быть понятно: повторение недопустимо.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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Впервые Международный день памяти жертв Холокоста — 27 января — отмечался во всем мире в 2006 году. 27 января 1945
 
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