Каждой стройке строгий срок





Ход выполнения поручений Главы государства в части обеспечения ввода в эксплуатацию жилых домов, строящихся с превышением нормативных сроков, в первую очередь, строящихся с привлечением средств граждан, и недопущения появления новых проблемных домов находится на постоянном контроле в Комитете государственного контроля Витебской области.

В ходе проведения в первом полугодии 2018 г. контрольных мероприятий установлено, что в г.Витебск был превышен нормативный срок строительства 3 жилых домов, возводимых с привлечением средств граждан, в г.Новополоцк и г.Орша — по одному.

По результатам мониторинга в июне 2018 г. в целях обеспечения неукоснительного исполнения данных поручений Главы государства и защиты прав граждан-дольщиков Комитет государственного контроля Витебской области предлагал местным органам власти принять соответствующие меры реагирования по завершению строительства домов со сверхнормативными сроками строительства, возводимых с привлечением средств граждан.

Данными гор(рай)исполкомами были приняты соответствующие меры реагирования и обеспечен ввод в эксплуатацию жилых домов в городах Орше и Новополоцке. В городе Витебске введены в эксплуатацию 2 жилых дома.

В то же время в г.Витебск был превышен нормативный срок строительства ряда других многоквартирных домов,

Учитывая, что Главой государства 23.11.2018 на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси облисполкомам установлен срок завершения строительства домов, строящихся с превышением нормативных сроков, в первой половине 2019 года, данная ситуация рассмотрена 20.12.2018 на заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области с дачей принципиальной оценки действиям (бездействию) должностных лиц Витебского горисполкома и организаций-застройщиков по обеспечению неукоснительного исполнения поручений Главы государства в части принятия мер по вводу в эксплуатацию жилых домов, строящихся с превышением нормативного срока, и недопущения появления новых проблемных домов.

Витебскому облисполкому поручено обеспечить принятие дополнительных мер по неукоснительному исполнению поручений Президента Республики Беларусь в части завершения строительства домов, строящихся с превышением нормативных сроков, в первом полугодии 2019 года и недопущения нарушений сроков ввода в дальнейшем, а также привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, не обеспечивших ввод в эксплуатацию жилых домов, строящихся в г.Витебск с превышением нормативных сроков, и допустивших появление нового проблемного дома.

Ход реализации внесенных предложений находится на повседневном контроле в Комитете государственного контроля Витебской области.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.