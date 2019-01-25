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Что такое банк «Дабрабыт» и как купить валюту по своему курсу: важные банковские новости за неделю
Каждый день из банков приходит множество новостей: меняются ставки по вкладам и кредитам, появляются новые карточки и проводятся акции. О чем-то своим клиентам банки сообщат сами, а FINANCE.TUT.BY постарается рассказывать вам о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.
Банка Москва-Минск в понедельник станет «Дабрабытам»
Пожалуй, для довольно консервативного белорусского банковского рынка эта
— Мы решили изменить название на новое, потому что старое перестало быть актуальным. Сегодня Банк Дабрабыт — это коммерческий белорусский банк, и слова «Москва-Минск» в его наименовании не соответствуют статусу банка, —
Чего ждать от смены названия клиентам: в банке заверяют, что никаких трудностей не возникнет. Так, реквезиты банка остаются прежними, расчетные счета тоже не изменятся. Перевыпускать пластиковые карточки и подписывать заново кредитные договора или договора на открытие депозита также не придется.
«Хочу купить валюту по своему курсу»
В мобильном приложении InSync Альфа-Банка появилась новая функция — «Оформить заявку на свой курс».
Работает она просто:
— Нужно указать значение желаемого курса и срок действия заявки, после чего она поступит на обработку в банк. Обмен валюты произойдет в тот момент, когда курс банка равен или лучше того, что указан в заявке. Кроме того, банк может пойти вам навстречу и обменять валюту на ваших условиях, даже если стандартный курс банка будет иным, —
Разумеется, банк может предложить вам встречный курс, ваше право — соглашаться или нет. Заявку можно редактировать или вовсе отменить. Длительность заявки тоже определяете сами: от 15 минут до 2 дней. «Если срок проходит, а нужный курс так и не предложен, то заявка автоматически аннулируется», — добавляют в банке.
«Халву» теперь можно оформить дистанционно
МТБанк
После регистрации в МСИ вам станут доступны почти все преимущества сервиса Мой Банк. Кстати, если оформить «Халву» дистанционно до 31 января, обслуживание карты будет стоить на 50% дешевле.
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Давно белорусская банковская система не видела такого ребрендинга: с понедельника вместо Банка Москва-Минск будет «Дабрабыт».
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