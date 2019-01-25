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Что такое банк «Дабрабыт» и как купить валюту по своему курсу: важные банковские новости за неделю

26.01.2019 08:04 — Разное | Tut.by  
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Каждый день из банков приходит множество новостей: меняются ставки по вкладам и кредитам, появляются новые карточки и проводятся акции. О чем-то своим клиентам банки сообщат сами, а FINANCE.TUT.BY постарается рассказывать вам о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.

Банка Москва-Минск в понедельник станет «Дабрабытам»


Скриншот с сайта банка.

Пожалуй, для довольно консервативного белорусского банковского рынка эта смена названия один из самых мощных примеров ребрендинга. Банк Москва-Минск начнет работать под новым названием с 28 января.

— Мы решили изменить название на новое, потому что старое перестало быть актуальным. Сегодня Банк Дабрабыт — это коммерческий белорусский банк, и слова «Москва-Минск» в его наименовании не соответствуют статусу банка, — говорят в банке.

Чего ждать от смены названия клиентам: в банке заверяют, что никаких трудностей не возникнет. Так, реквезиты банка остаются прежними, расчетные счета тоже не изменятся. Перевыпускать пластиковые карточки и подписывать заново кредитные договора или договора на открытие депозита также не придется.

«Хочу купить валюту по своему курсу»


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В мобильном приложении InSync Альфа-Банка появилась новая функция — «Оформить заявку на свой курс».

Работает она просто:

— Нужно указать значение желаемого курса и срок действия заявки, после чего она поступит на обработку в банк. Обмен валюты произойдет в тот момент, когда курс банка равен или лучше того, что указан в заявке. Кроме того, банк может пойти вам навстречу и обменять валюту на ваших условиях, даже если стандартный курс банка будет иным, — объясняют в банке.

Разумеется, банк может предложить вам встречный курс, ваше право — соглашаться или нет. Заявку можно редактировать или вовсе отменить. Длительность заявки тоже определяете сами: от 15 минут до 2 дней. «Если срок проходит, а нужный курс так и не предложен, то заявка автоматически аннулируется», — добавляют в банке.

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«Халву» теперь можно оформить дистанционно


фото с сайта: pixabay.com

МТБанк придумал еще один способ увеличения количества держателей карты рассрочки «Халва». Теперь ее можно оформить дистанционно. При этом, сделать это могут все — клиентом банка быть не обязательно. Для этого необходима только регистрация в межбанковской системе идентификации (МСИ).

После регистрации в МСИ вам станут доступны почти все преимущества сервиса Мой Банк. Кстати, если оформить «Халву» дистанционно до 31 января, обслуживание карты будет стоить на 50% дешевле.

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Обращаем ваше внимание, что обзор не носит рекламный характер и редакция выбирает новости по своему усмотрению.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Давно белорусская банковская система не видела такого ребрендинга: с понедельника вместо Банка Москва-Минск будет «Дабрабыт».
 
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