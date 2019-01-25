7 мест в Минске, где мы едим бургеры сами и вам советуем

Бургеры сегодня — это тренд. Если каждый раз у вас возникает вопрос, где их есть, редакция «Афиши» взяла на себя смелось рассказать о местах, куда мы ходим сами. Ни в коем случае не утверждаем, что наши с вами вкусы совпадут на 100%. Тем не менее сдаем пароли-явки семи мест с авторскими бургерами. Про новое место в центре знаем, но заведению (и нам) нужно время, чтобы понять, пропишется оно в нашем скромном рейтинге или нет. The Телки
Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке
Где: ул. Октябрьская, 23.
Когда: с 11.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 01.00).
Некоторые позиции из меню:
фирменный бургер ENZO (420 гр.) — 14 рублей;
бургер с беконом и манго (380 гр.) — 14 рублей;
пьяный бургер (385 гр.) — 15,50 рублей;
картофель фри (150 гр.) — 3, 50 рублей.
Где: ул. Сурганова, 43 // ул. Жасминовая, 3Б.
Когда: с 10.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 02.00) // с 8.00 до 23.00 (в субботу и воскресенье — с 10.00 до 23.00).
Некоторые позиции из меню:
«тигровый бургер» с рваным мясом (500 гр). — 21 рубль;
бургер с рубленой котлетой из говядины с копченой моцареллой и соусом барбекю (500 гр.) — 25 рублей;
«бургер-котлета» из дагестанского ягненка (770 гр.) — 25 рублей;
Где: ул. Интернациональная, 25а.
Когда: с 12.00 до 02.00 (пятница и суббота — до 04.00).
Некоторые позиции из меню:
бургер «классический» 260 гр. — 14 рублей (345гр. — 21 рубль);
бургер фирменный Bobo 280 гр. — 14 рублей (365 гр. — 21 рубль);
бургер с трюфельным соусом и сыром Дор Блю 250 гр. — 14 рублей (335 гр — 21 рубль);
картофель фри классический (120 гр.) — 5 рублей.
Где: ул. Зыбицкая, 9.
Когда: с 17.00 до 03.00 (в пятницу и субботу — до 05.00).
Некоторые позиции из меню:
Биф бургер Чеддер — 15 рублей;
Чикен бургер — 13 рублей;
Бургер стейк — 15 рублей.
Где: ул. Киселева, 20.
Когда: c 08.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 01.00).
Некоторые позиции из меню:
фирменный «Роял бургер» (680 гр.) — 24 рубля;
бифбургер (600 гр.) — 19 рублей;
бургер с индейкой (600 гр.) — 19 рублей.
Где: ул. Романовская Слобода, 7 // ул. Володарского, 22.
Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно // с воскресенья по четверг с 15.00 до 00.00, в пятницу — с 15.00 до 02.00, в субботу — с 14.00 до 02.00).
Некоторые позиции из меню:
бургер «классический» (250 гр. + соус + картофель фри) — 9,5 рублей;
бургер с карамелизированным луком и жареным яйцом (320 гр. + соус + картофель фри)) — 10,5 рублей;
пицца бургер (340 гр. + соус + картофель фри) — 11,5 рублей.
Публикация от B.B.J. Бургерная
Теги: Минск
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Сдаем свои пароли-явки на 7 мест с авторскими бургерами. Ни в коем случае не утверждаем, что наши с вами вкусы совпадут на 100%.