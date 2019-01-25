ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 мест в Минске, где мы едим бургеры сами и вам советуем

26.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бургеры сегодня — это тренд. Если каждый раз у вас возникает вопрос, где их есть, редакция «Афиши» взяла на себя смелось рассказать о местах, куда мы ходим сами. Ни в коем случае не утверждаем, что наши с вами вкусы совпадут на 100%. Тем не менее сдаем пароли-явки семи мест с авторскими бургерами. Про новое место в центре The Телки знаем, но заведению (и нам) нужно время, чтобы понять, пропишется оно в нашем скромном рейтинге или нет.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

ENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ◻️ENZO (@enzominsk) 16 Июн 2018 в 5:15 PDT

Где: ул. Октябрьская, 23.

Когда: с 11.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 01.00).

Некоторые позиции из меню:

фирменный бургер ENZO (420 гр.) — 14 рублей;

бургер с беконом и манго (380 гр.) — 14 рублей;

пьяный бургер (385 гр.) — 15,50 рублей;

картофель фри (150 гр.) — 3, 50 рублей.

ButterBro

Где: ул. Сурганова, 43 // ул. Жасминовая, 3Б.

Когда: с 10.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 02.00) // с 8.00 до 23.00 (в субботу и воскресенье — с 10.00 до 23.00).

Некоторые позиции из меню:

«тигровый бургер» с рваным мясом (500 гр). — 21 рубль;

бургер с рубленой котлетой из говядины с копченой моцареллой и соусом барбекю (500 гр.) — 25 рублей;

«бургер-котлета» из дагестанского ягненка (770 гр.) — 25 рублей;

Bobo

Где: ул. Интернациональная, 25а.

Когда: с 12.00 до 02.00 (пятница и суббота — до 04.00).

Некоторые позиции из меню:

бургер «классический» 260 гр. — 14 рублей (345гр. — 21 рубль);

бургер фирменный Bobo 280 гр. — 14 рублей (365 гр. — 21 рубль);

бургер с трюфельным соусом и сыром Дор Блю 250 гр. — 14 рублей (335 гр — 21 рубль);

картофель фри классический (120 гр.) — 5 рублей.

«Чердак»

Где: ул. Зыбицкая, 9.

Когда: с 17.00 до 03.00 (в пятницу и субботу — до 05.00).

Некоторые позиции из меню:

Биф бургер Чеддер — 15 рублей;

Чикен бургер — 13 рублей;

Бургер стейк — 15 рублей.

Royal Oak Pub

Где: ул. Киселева, 20.

Когда: c 08.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 01.00).

Некоторые позиции из меню:

фирменный «Роял бургер» (680 гр.) — 24 рубля;

бифбургер (600 гр.) — 19 рублей;

бургер с индейкой (600 гр.) — 19 рублей.

1067

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ГдеХодил (@gdehodil) 19 Янв 2018 в 1:05 PST

Где: ул. Романовская Слобода, 7 // ул. Володарского, 22.

Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно // с воскресенья по четверг с 15.00 до 00.00, в пятницу — с 15.00 до 02.00, в субботу — с 14.00 до 02.00).

Некоторые позиции из меню:

бургер «классический» (250 гр. + соус + картофель фри) — 9,5 рублей;

бургер с карамелизированным луком и жареным яйцом (320 гр. + соус + картофель фри)) — 10,5 рублей;

пицца бургер (340 гр. + соус + картофель фри) — 11,5 рублей.

B.B.J.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от B.B.J. Бургерная

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сдаем свои пароли-явки на 7 мест с авторскими бургерами. Ни в коем случае не утверждаем, что наши с вами вкусы совпадут на 100%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Построенные вокруг Минска частные замки: как они выглядят и как их поддерживают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика