7 мест в Минске, где мы едим бургеры сами и вам советуем

Бургеры сегодня — это тренд. Если каждый раз у вас возникает вопрос, где их есть, редакция «Афиши» взяла на себя смелось рассказать о местах, куда мы ходим сами. Ни в коем случае не утверждаем, что наши с вами вкусы совпадут на 100%. Тем не менее сдаем пароли-явки семи мест с авторскими бургерами. Про новое место в центре The Телки знаем, но заведению (и нам) нужно время, чтобы понять, пропишется оно в нашем скромном рейтинге или нет.

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Где: ул. Октябрьская, 23. Когда: с 11.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 01.00). Некоторые позиции из меню: фирменный бургер ENZO (420 гр.) — 14 рублей; бургер с беконом и манго (380 гр.) — 14 рублей; пьяный бургер (385 гр.) — 15,50 рублей; картофель фри (150 гр.) — 3, 50 рублей.

Где: ул. Сурганова, 43 // ул. Жасминовая, 3Б. Когда: с 10.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 02.00) // с 8.00 до 23.00 (в субботу и воскресенье — с 10.00 до 23.00). Некоторые позиции из меню: «тигровый бургер» с рваным мясом (500 гр). — 21 рубль; бургер с рубленой котлетой из говядины с копченой моцареллой и соусом барбекю (500 гр.) — 25 рублей; «бургер-котлета» из дагестанского ягненка (770 гр.) — 25 рублей;

Где: ул. Интернациональная, 25а. Когда: с 12.00 до 02.00 (пятница и суббота — до 04.00). Некоторые позиции из меню: бургер «классический» 260 гр. — 14 рублей (345гр. — 21 рубль); бургер фирменный Bobo 280 гр. — 14 рублей (365 гр. — 21 рубль); бургер с трюфельным соусом и сыром Дор Блю 250 гр. — 14 рублей (335 гр — 21 рубль); картофель фри классический (120 гр.) — 5 рублей.

Где: ул. Зыбицкая, 9. Когда: с 17.00 до 03.00 (в пятницу и субботу — до 05.00). Некоторые позиции из меню: Биф бургер Чеддер — 15 рублей; Чикен бургер — 13 рублей; Бургер стейк — 15 рублей.

Где: ул. Киселева, 20. Когда: c 08.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 01.00). Некоторые позиции из меню: фирменный «Роял бургер» (680 гр.) — 24 рубля; бифбургер (600 гр.) — 19 рублей; бургер с индейкой (600 гр.) — 19 рублей.