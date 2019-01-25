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«Президент вник в ситуацию». На месте Червенского рынка все же построят торговый центр

26.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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В наших Минска">подборках о долгостроях в столице читатели в комментариях часто вспоминали о площадке бывшего Червенского рынка на Маяковского, которая пустует уже не первый год. Но, как выяснилось, строительство торгового центра на этой земле начнется уже летом. С какой трудностью столкнулся инвестор и что это будет за объект — в нашем материале.


Построить на месте Червенского рынка на Маяковского многофункциональный комплекс изначально собиралась иранская компания «Дидас». Предпринимателей с площадки выселили в 2013 году, но спустя даже несколько лет инвестор не приступил к строительству. Поэтому город изъял у иранцев этот участок и выставил на торги.

На аукционе осенью 2016 года право застроить эту землю выиграла компания «Сильвер Капитал». Новый инвестор решил создать здесь торговый центр, но во время проектирования объекта он столкнулся с рядом проблем. Подробнее об одной из них нам рассказал соучредитель «Сильвер Капитала» Магомед Магомедов.

С какой проблемой столкнулся инвестор

По словам инвестора, за три месяца до завершения проектирования выяснилось, что торговый центр по ряду технических параметров «не садится» в этом месте. Это произошло потому, что в проекте детального планирования (ПДП) на пересечении Маяковского и Аранской запланирована двухуровневая развязка. Но когда ее построят и вообще построят ли — было непонятно.


В связи с этим в Мингорисполкоме прошло несколько совещаний с участием чиновников, инвестора, проектировщиков и других заинтересованных служб. В итоге приняли решение о том, что строить двухуровневую развязку на пересечении Маяковского и Аранской — нецелесообразно. Это невыгодно как экономически (дорого), так и с транспортной точки зрения (политика ограничивания потока машин в центр). Отказ от двухуровневой развязки в ноябре подтвердил и экс-глава Минска Андрей Шорец.

Но этого решения было мало, потому что «Сильвер Капиталу» надо было время, чтобы откорректировать проект и привязать торговый центр уже к плоскостной развязке.

— Администрация города поддержала предложение дать нам возможность завершить проектирование и строительство объекта и обратилась с ходатайством к главе государства, — говорит Магомед Магомедов.

И президент разрешил выдать «Сильвер Капиталу» новый акт выбора земельного участка, а городу — откорректировать ПДП в вопросе типа развязки.

— Глава государства вник в ситуацию и оказал высокое доверие, разрешив нам продолжить реализацию проекта, — добавляет соучредитель компании-инвестора.

Когда начнут и закончат строительство

Магомед Магомедов говорит, что на корректировку проекта уйдет еще около двух месяцев, после чего его отдадут на экспертизу. С учетом этого выйти на площадку для выноса сетей инвестор планирует сразу после Европейских игр, а для строительства — в конце 2019-го — начале 2020 года.


На создание торгового центра понадобится еще около двух лет. Объект будет включать в себя продуктовый супермаркет, торговые площади, паркинг, фудкорт, спортзал и другое. Всего — около 60 тысяч квадратных метров. По высоте — не более 30 метров.

Когда проект торгового центра будет готов, мы расскажем о нем подробнее.

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Теги: Минск
 
 
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С какой трудностью столкнулся инвестор и какой объект построят - в нашем материале.
 
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