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Наталья Киселева: Мы готовы выслушать, оказать содействие и помощь каждому, кто в них нуждается

26.01.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Актуальные вопросы, связанные с реализацией Декрета № 3 Президента Беларуси «О содействии занятости населения», разъясняет председатель комиссии по содействию занятости населения, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

Наталья Киселева: Мы готовы выслушать, оказать содействие и помощь каждому, кто в них нуждается

– Наталья Никитовна, какова основная цель Декрета №3 и комиссии, которую вы возглавляете?
– Декрет «О содействии занятости населения» предусматривает ряд мер как по оказанию содействия в трудоустройстве, так и по стимулированию занятости, поддержке предпринимательской инициативы, обеспечению легализации трудовой деятельности. Но прежде всего Декрет нацелен на реализацию принципа социальной справедливости. В районе создана и осуществляет свою деятельность постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения, в состав которой входят 34 человека. Среди них: депутаты, руководители, а также специалисты различных подразделений исполкома. Вся информация о комиссии размещена на сайте райисполкома. Основной задачей комиссии является организация работы по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве.
– И многим удалось помочь?
– Да, конечно. Благодаря взаимодействию с нанимателями реальная помощь в трудоустройстве была оказана 23-м гражданам.
– Сформирована база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Как организовано информирование граждан об отнесении их к незанятым в экономике?
– Многие ответы на возникающие вопросы граждане могут получить самостоятельно. Человек может проверить, включен ли он в базу не занятых в экономике трудоспособных, двумя способами. Первый: через специальную электронную услугу. Есть два варианта доступа к услуге: с помощью электронной подписи или уникального идентификатора. Если за получение ЭЦП надо заплатить, то идентификатор предоставляется бесплатно – в службе «Одно окно» при предъявлении паспорта. Человеку выдается логин и пароль для входа в личный кабинет на Едином портале электронных услуг в интернете. Второй способ: человек может обратиться непосредственно в комиссию и узнать, содержатся ли сведения о нем в базе данных. Для этого можно позвонить в комиссию, прийти лично, направить электронное письмо.
Сразу оговорюсь, что всего с декабря прошлого года в службе «Одно окно» ключ для входа в базу данных выдали только одному человеку, что свидетельствует об активной, а главное, эффективной работе комиссии. Членами комиссии проведена работа по стопроцентному уведомлению граждан, которые включены в списки незанятых в экономике и имеют основания оплачивать услуги ЖКХ с полным возмещением затрат. В ходе встреч разъяснялось, что им придется оплачивать ЖКУ по полным тарифам с 1 января – горячее водоснабжение, а с 1 октября – газо- и теплоснабжение. Члены комиссии встречались с гражданами лично, поскольку главная задача комиссии: не допустить включения в список людей, не имеющих оснований относиться к незанятым в экономике. При отсутствии граждан по месту проживания члены комиссии встречались и беседовали с их близкими родственниками. Хочу отметить, что всем, без исключения, оказано информационно-консультативное содействие, разъяснено законодательство, а если требовалось, они приглашались на заседание комиссии.
– И сколько будакошелевцев отнесено к категории незанятых в экономике?
– Конкретной цифры назвать не могу, поскольку первые списки будут сформированы к 1 февраля. Имеющиеся списки можно скорее назвать рабочими, они продолжают уточняться. И происходить это будет ежеквартально. В связи с этим хочу напомнить, что документы, подтверждающие работу или обучение за границей, необходимо представлять в комиссию до 21 апреля, до 21 июля, до 21 октября и до 21 января. Период, в течение которого гражданин не включается в список, определяется комиссией на основании представленных документов.
– Декрет наделил комиссию полномочиями принимать решения об освобождении на определенное время трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от обязанности уплачивать коммунальные услуги по полной стоимости при наличии у них трудной жизненной ситуации. Как организована работа в этом направлении?
– Случаи, когда в комиссию приходят люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, нередки. Таким гражданам мы стараемся оказать комплексную правовую помощь и практическое содействие в решении непростых жизненных проблем. Учитывая, что в комиссии работают специалисты из различных районных служб и организаций, мы сразу же определяем наши дальнейшие совместные действия, при необходимости даем поручения соответствующим службам, делаем запросы и держим ситуацию на контроле до разрешения.
При принятии решения в части полного или частичного освобождения, а также срока действия, в отношении каждого гражданина комиссия использует индивидуальный подход с учетом всей тяжести объективных обстоятельств, формирующих у него трудную жизненную ситуацию. Определить и дать оценку «трудная жизненная ситуация» можно лишь с учетом индивидуальных обстоятельств, а значит у людей имеется возможность каждую пятницу в 15.00 обратиться в комиссию с заявлением об освобождении от обязанности оплачивать услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
К слову, в комиссию или напрямую к председателям сельских исполнительных комитетов, которые являются членами комиссии, может обратиться любой житель района в случае, если у него возникли вопросы по реализации Декрета Президента Беларуси от 2 апреля 2015 года №3 «О содействии занятости населения» (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих занятость, трудная жизненная ситуация и другие). Никаких трудностей с тем, чтобы попасть на прием в комиссию либо к ее председателю, не имеется. Мы готовы выслушать, оказать содействие и помощь каждому, кто в них нуждается. Комиссия находится по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2, учебный класс отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Задать интересующие вопросы можно по телефону 2-33-26.
Ирина ПАЛУБЕЦ.

 
 
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Актуальные вопросы, связанные с реализацией Декрета № 3 Президента Беларуси «О содействии занятости населения», разъясняет председатель комиссии по...
 
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