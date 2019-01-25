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В Мстиславле открылся новый маршрут движения общественного транспорта
26.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В Мстиславле открылся третий городской автобусный маршрут, сообщает участок Мстиславль Могилёвского филиала Автобусного парка №1 ОАО «Могилевоблтранс».
Уже началось движение по новому городскому автобусному маршруту Автопарк — Автостанция — ул. Смоленская — Фирюза — Школа № 2 — Дом ремёсел — Автостанция — Автопарк. Расписание движения можно узнать на остановочных пунктах и по телефону 20-578.
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В Мстиславле открылся третий городской автобусный маршрут, сообщает участок Мстиславль Могилёвского филиала Автобусного парка №1 ОАО «Могилевоблтранс». Уже...
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