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В Мстиславле открылся новый маршрут движения общественного транспорта

26.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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В Мстиславле открылся третий городской автобусный маршрут, сообщает участок Мстиславль Могилёвского филиала Автобусного парка №1 ОАО «Могилевоблтранс».

Уже началось движение по новому городскому автобусному маршруту Автопарк — Автостанция — ул. Смоленская — Фирюза — Школа № 2 — Дом ремёсел — Автостанция — Автопарк. Расписание движения можно узнать на остановочных пунктах и по телефону 20-578.

В Мстиславле открылся новый маршрут движения общественного транспорта


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В Мстиславле открылся третий городской автобусный маршрут, сообщает участок Мстиславль Могилёвского филиала Автобусного парка №1 ОАО «Могилевоблтранс». Уже...
 
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