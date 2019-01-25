Reuters: Наёмники «ЧВК Вагнера» прибыли в Венесуэлу для защиты Мадуро

Ещё один источник сообщил агентству Reuters, что российские бойцы действительно находятся в Венесуэле, но не смог сказать, когда именно они прибыли, и с какой целью.





Россия, которая вбухала в поддержку социалистического режима Мадуро миллиарды долларов, пообещала поддержать его после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом с одобрения Вашингтона.





Случился крупнейший международный кризис, расколовший мировые супердержавы: США и Европа поддержали Гуайдо, а Россия и Китай призывают к невмешательству в дела Венесуэлы.





Евгений Шабаев, атаман местного казачьего общества, имеющего отношение к российским военным наёмникам, сказал, что число российских бойцов в Венесуэле – около 400 человек. Хотя другие источники упоминали небольшие группы.





Министерство обороны России и Министерство информации Венесуэлы не ответили на запросы прокомментировать информацию о наёмниках. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают такой информацией.





Прибывших бойцов связывают с так называемой «ЧВК Вагнера», которая, в основном, состоит из бывших военнослужащих, тайно воюющих на стороне России на территории Сирии и Украины. Агентство Reuters ранее делало интервью с десятками бойцов, их друзьями и родственниками.









Ссылаясь на контакты в государственных структурах обеспечения безопасности, Шабаев рассказал, что военный контингент вылетел в Венесуэлу в начале этой недели, за день или два до начала протестов оппозиции, отправились на двух чартерных бортах в Гавану, на Кубу, откуда пересели на обычные регулярные коммерческие рейсы в Венесуэлу. Правительство Кубы, в течение последних двух десятилетий близкий союзник правящего режима Венесуэлы, не сразу отреагировало на запрос о комментариях.





По словам Шабаева, задачей военных в Венесуэле является защита Мадуро от любых попыток арестовать его, которые могут быть предприняты как самой оппозицией, так и сторонниками оппозиции в его собственной службе безопасности.





«Наши люди там непосредственно для его защиты», — сказал он.





Власти Венесуэлы заявили о подавлении в понедельник попытки переворота, предпринятой в километре от президентского дворца в Каракасе вышедшими из подчинения военными офицерами.





Мадуро, 56-летний преемник Уго Чавеса, боясь оказываться в толпе, выходит на улицу только когда полностью может контролировать ситуацию.





Один из двух анонимных российских источников, близкий к «ЧВК Вагнера», принимавший участие в междуна дных боевых действиях, сказал, что впервые военные прибыли в Венесуэлу накануне президентских выборов в мае 2018 года, но новая группа прибыла «совсем недавно». На вопрос о том, связана ли эта передислокация с обеспечением защиты Мадуро, источник сказал, что связана напрямую. Он же добавил, что военные вылетели в Венесуэлу не из Москвы, а из третьих стран, мест осуществления миссий.





Третий источник, близкий к военным, сообщает, что в Венесуэле есть военный контингент, но он не может предоставить более подробную информацию.





«Они не толпами прибывали», — говорит он.









Открытые данные по отслеживанию рейсов показали, что за последние недели в Венесуэле или вблизи неё приземлялись несколько самолетов российского правительства, хотя нет никаких свидетельств того, что эти рейсы были связаны с военными наёмниками.





Как показали данные, российский ИЛ-96 вылетел в Гавану из Москвы поздно вечером в среду, и летел через Сенегал и Парагвай. Это гражданский самолет, который принадлежит подразделению администрации президента РФ, как показывают открытые данные тендера на закупку самолета.





Согласно данным системы отслеживания рейсов, между 10 и 14 декабря прошлого года рейсы между Россией и Каракасом выполняли тяжёлый транспортный самолёт «АН-124» и грузовой «ИЛ-76». Еще один ИЛ-76 находился в Каракасе с 12 по 21 декабря прошлого года. По данным системы, все три воздушных судна принадлежат ВВС России.