Героизация жертв ведет к оправданию их смерти: в Германии не поняли российский торжеств в честь снятия блокады Ленинграда

Фото: Борис Кудояров / РИА Новости





В частности, автор недоумевает, почему в Санкт-Петербурге устраивают военный парад. По ее мнению, мероприятие напоминает «танцы на костях». «В очередной раз власти отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти», — размышляет она.





По словам журналистки, после разгрома фашистской армии обе стороны предпочитали не упоминать о том, что блокада Ленинграда — геноцид жителей. Вместо этого они представляли жертв героями, мужественно сопротивлявшихся врагам. «О том, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало известно только в 90-е годы», — отмечает она.

Честное освещение блокады советскими властями неизбежно породило бы вопросы о возможностях властей предотвратить катастрофу или о готовности Иосифа Сталина пожертвовать жизнями жителей города.





Бигальке признает, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением вермахта, однако современная героизация жертв ведет в оправданию их смерти. Такая позиция упрощает произошедшее и может быть опасна, считает она. Журналистка напоминает, что выжившие жители и их семьи все чаще поминают жертв трагедии не в день снятия блокады, а в день ее начала, 8 сентября.









Ранее 16 января сообщалось, что депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил провести акцию, приуроченную к 75-летию освобождения блокадного Ленинграда. Парламентарий планирует раздать жителям Санкт-Петербурга 125-граммовую норму хлеба, приготовленного по рецепту времен изоляции города. Его инициатива подверглась критике.



