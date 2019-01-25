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На БелДжи в 2019 году обяжут работать сверхурочно и по выходным?

26.01.2019 08:39 — Разное | Партизан  
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На борисовском заводе “Белджи” работников обяжут выходить на смену в выходные дни, сообщает группа Витебск Онлайн.



Это следует из приказа, подписанного и.о. гендиректора Геннадием Свидерским.

“Обязать работников “Белджи” до 31 декабря 2019 при производственной необходимости в обязательном порядке приступать к работе в сверхурочное время и выходные дни без ограничения предельного количества сверхурочных часов и работы в выходные дни и без предварительного согласования с работником”, — говорится в документе.


 
Теги: Витебск
 
 
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На борисовском заводе “Белджи” работников обяжут выходить на смену в выходные дни, сообщает группа Витебск Онлайн.
 
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