На БелДжи в 2019 году обяжут работать сверхурочно и по выходным?





Это следует из приказа, подписанного и.о. гендиректора Геннадием Свидерским.





“Обязать работников “Белджи” до 31 декабря 2019 при производственной необходимости в обязательном порядке приступать к работе в сверхурочное время и выходные дни без ограничения предельного количества сверхурочных часов и работы в выходные дни и без предварительного согласования с работником”, — говорится в документе.



