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Вынесены приговоры бывшим топ-менеджерам Гомельского завода литья и нормалей и "Брянсксельмаша"

26.01.2019 08:37 — Разное | Партизан  
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Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Гомельского завода литья и нормалей, обвиняемых в получении взятки, и экс-руководителя СП "Брянсксельмаш".

Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова. 

Обвиняемыми по делу проходили экс-заместитель директора Гомельского завода литья и нормалей и бывший начальник отдела внешней кооперации предприятия (оба на момент задержания были в должности). 

Согласно приговору суда, по предварительному сговору с осени 2016 года по весну 2017 года топ-менеджеры за благоприятное решение вопросов, входивших в их компетенцию, в интересах генерального директора ЗАО СП "Брянсксельмаш" (на момент задержания) и представляемых им лиц получали вознаграждение. С использованием служебных полномочий гомельчане помогали в заключении договоров на приобретение резинотканевой ленты для валковой жатки у ЗАО СП "Брянсксельмаш". В обмен на незаконное материальное вознаграждение обеспечивали своевременное погашение долговых обязательств на сумму приобретаемой заводом у ЗАО продукции. 

За указанный период топ-менеджеры приняли от коллеги 1,2 млн российских рублей. 


Решением суда экс-сотрудники Гомельского завода литья и нормалей признаны виновными в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также покушении на взятку. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией всего имущества и отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Оба бывших топ-менеджера на 5 лет лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, юридически значимых действий в учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм собственности. 

Экс-руководитель "Брянсксельмаша" признан виновным в даче взятки в крупном размере и покушении на дачу взятки повторно (также в крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Гомельского завода литья и нормалей, обвиняемых в получении...
 
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