Два белорусских гандболиста перешли в зарубежные клубы

24-летний разыгрывающий Глеб Гарбуз будет играть в швейцарском клубе "Кринс-Люцерн". Контракт белоруса рассчитан до финиша сезона 2019/20. Новая команда Глеба Гарбуза ведет борьбу за право остаться в элитном дивизионе швейцарского первенства. Дебют белорусского гандболиста может состояться 3 февраля, когда "Кринс-Люцерн" сыграет в гостях у цюрихской "Амецитии".





Еще один бывший минский "армеец" 25-летний левый полусредний Алексей Хадкевич перебрался в клуб второго дивизиона чемпионата Румынии "Васлуй". Дебютировать в румынском первенстве белорус может 2 февраля, когда "Васлуй" примет на своей арене "Брашов".