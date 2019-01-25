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Два белорусских гандболиста перешли в зарубежные клубы

26.01.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Два белорусских гандболиста, ранее выступавших в составе минского СКА, подписали контракты с зарубежными клубами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

24-летний разыгрывающий Глеб Гарбуз будет играть в швейцарском клубе "Кринс-Люцерн". Контракт белоруса рассчитан до финиша сезона 2019/20. Новая команда Глеба Гарбуза ведет борьбу за право остаться в элитном дивизионе швейцарского первенства. Дебют белорусского гандболиста может состояться 3 февраля, когда "Кринс-Люцерн" сыграет в гостях у цюрихской "Амецитии". 

Еще один бывший минский "армеец" 25-летний левый полусредний Алексей Хадкевич перебрался в клуб второго дивизиона чемпионата Румынии "Васлуй". Дебютировать в румынском первенстве белорус может 2 февраля, когда "Васлуй" примет на своей арене "Брашов".
 
 
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Два белорусских гандболиста, ранее выступавших в составе минского СКА, подписали контракты с зарубежными клубами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
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