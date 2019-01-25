Лукашенко предложил Мадуро свою поддержку

Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны, сообщает пресс-служба.





Лукашенко подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.





"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - заявил белорусский лидер. Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны. Вот только какую?



