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ЕАЭС не придет к единой валюте в ближайшие десятилетия

26.01.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Да этого и не нужно делать, - вице-президент Союз предпринимателей РФ А.Мурычев.


В России практически на всех площадках звучат предложения об утверждении программы на курс дедолларизации. Об этом 24 января сказал исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель совета Ассоциаций региональных банков России Александр Мурычев в ходе панельной сессии «Доступные финансовые институты развития на территории Евразийского континента. Выгодные банковские продукты».

По его словам, золотовалютные резервы Центрального банка РФ составляют $470 млрд, регулятор входит в пятерку крупных держателей золотовалютных резервов.

«Для нас евро — резервная валюта, вполне адекватная валюта для наших платежей с Европой, но все же больше делаем акцент на рублях. Что касается облигаций федерального казначейства, идет резкое сокращение, 2 года назад было свыше 100 млрд рублей, на сегодня уже чуть больше 10 млрд, идет падение в 10 раз и правильно сделали, потому что это дело рискованное и опасное», - сказал он.

Как считает он, чтобы решить проблему с дедолларизацией необходимо перейти к расчетам в рублях или в национальных валютах стран, с кем Россия ведет торговлю.


«Страны ЕАЭС не придут к единой валюте в ближайшие десятилетия, да этого и не нужно делать, потому что страны столкнутся с рядом проблем. К примеру, Евросоюз столкнулся с такой проблемой: не все страны перешли на единую валюту «евро», в том числе Чехия и Хорватия. По большому счету они были спасены, они не попали в долговую яму как Греция из-за отсутствия контроля из-за эмиссии евро», - добавил он.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Да этого и не нужно делать, - вице-президент Союз предпринимателей РФ А.Мурычев.
 
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