ЕАЭС не придет к единой валюте в ближайшие десятилетия





В России практически на всех площадках звучат предложения об утверждении программы на курс дедолларизации. Об этом 24 января сказал исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель совета Ассоциаций региональных банков России Александр Мурычев в ходе панельной сессии «Доступные финансовые институты развития на территории Евразийского континента. Выгодные банковские продукты».





По его словам, золотовалютные резервы Центрального банка РФ составляют $470 млрд, регулятор входит в пятерку крупных держателей золотовалютных резервов.





Для нас евро — резервная валюта, вполне адекватная валюта для наших платежей с Европой, но все же больше делаем акцент на рублях. Что касается облигаций федерального казначейства, идет резкое сокращение, 2 года назад было свыше 100 млрд рублей, на сегодня уже чуть больше 10 млрд, идет падение в 10 раз и правильно сделали, потому что это дело рискованное и опасное», - сказал он. , - сказал он.





Как считает он, чтобы решить проблему с дедолларизацией необходимо перейти к расчетам в рублях или в национальных валютах стран, с кем Россия ведет торговлю.









«Страны ЕАЭС не придут к единой валюте в ближайшие десятилетия, да этого и не нужно делать, потому что страны столкнутся с рядом проблем. К примеру, Евросоюз столкнулся с такой проблемой: не все страны перешли на единую валюту «евро», в том числе Чехия и Хорватия. По большому счету они были спасены, они не попали в долговую яму как Греция из-за отсутствия контроля из-за эмиссии евро», - добавил он.



