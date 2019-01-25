Прогиб засчитан. Зеленский: как он будет выстраивать контакты с Беларусью





Зеленский с супругой. фото hochu.ua





"Хотим показать на моём примере, что если ты идешь в политику, можно остаться нормальным человеком. Я буду создавать страну-мечту без коррупции и приглашать европейских инвесторов", — заявил Зеленский при подаче документов.





поинтересовалось у артиста, как он будет выстраивать контакты с Беларусью и её руководителем Александром Лукашенко. Белорусский президент не раз бывал мишенью для шуток Зеленского. Радио "Свобода"у артиста, как он будет выстраивать контакты с Беларусью и её руководителем Александром Лукашенко. Белорусский президент не раз бывал мишенью для шуток Зеленского.





Комик уверен, что такие шутки не помешают ему в отношениях с главой Беларуси. "Высмеивать? Посмотрите, пожалуйста, любое шоу — американское или европейское, так как именно в том направлении развиваются демократические страны. Посмотрите — все смеются над политиками, над главами стран. Президенты, у которых прекрасное чувство юмора, они все умные", — говорит претендент в президенты Украины.





У Александра Лукашенко действительно есть чувство юмора. Но оно довольно специфично. В 2011 году на пресс-конференции он попросил Григория Киселя — на то время руководителя телеканала ОНТ — рассказать смешной анекдот о себе.





"Обама, Медведев и Лукашенко оказались в одной лодке после авиакатастрофы. Все с понтами, никто не хочет грести. Обама говорит: "Мы сверхдержава, мы над всеми". Медведев говорит: "Мы Россия, ядерная держава... Ну давай ты, Лукашенко". А Лукашенко говорит: "Давайте мы проголосуем. Как будет, так будет".





Проголосовали. В результате следующая картина: Обама гребёт, Медведев гребёт, а Лукашенко сидит. И Обама тихо говорит: "Слушай, Дима, нас же только трое в лодке. Как за него проголосовало четверо?", — рассказал Кисель.









Всего документы для регистрации кандидатом в президенты в ЦИК Украины передали уже 38 человек. 19 из них уже зарегистрированы кандидатами.



