C 1 февраля в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума и пособия при рождении детей

В Беларуси с 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 216,9 рубля, сообщают в Гомельском облисполкоме.





Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2169 рублей (сейчас — 2 142,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 036,6 рубля (сейчас — 2 998,94 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 216,9 рубля (сейчас — 214,21 рубля).









Напомним, с 1 февраля в Беларуси также вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 33,42 до 42,97 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 362,46 рубля, на второго и последующих детей — 414,24 рубля.



