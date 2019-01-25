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Минск недооценный в сфере туризма. Наряду с Варшавой, Лиллем и Брюсселем

26.01.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Минск включили в четверку самых недооцененных городов Европы, ишет британский журнал Spectator.



Как отмечает еженедельник, у данных городов одна из самых худших в этом плане репутаций, но стоит отбросить стереотипы, и они открываются как самые хорошо спрятанные жемчужины.

«Не дайте себя обмануть изображениям на обложках многих путеводителей: Минск – это куда больше, чем высотки в стиле сталинского ампира», – пишет издание.

Несмотря на ущерб от войн, в городе все еще сохранились потрясающие образцы традиционной белорусской архитектуры, продолжает Spectator.

В качестве примеров журнал называет «усыпанные звездами луковичные купола церкви Марии Магдалины и украшенный иконой собор Святого Духа», переводит belmir.by

 
Теги: Минск
 
 
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Минск включили в четверку самых недооцененных городов Европы, ишет британский журнал Spectator.
 
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