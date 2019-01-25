Минск недооценный в сфере туризма. Наряду с Варшавой, Лиллем и Брюсселем









Как отмечает еженедельник, у данных городов одна из самых худших в этом плане репутаций, но стоит отбросить стереотипы, и они открываются как самые хорошо спрятанные жемчужины.





«Не дайте себя обмануть изображениям на обложках многих путеводителей: Минск – это куда больше, чем высотки в стиле сталинского ампира», – пишет издание.





Несмотря на ущерб от войн, в городе все еще сохранились потрясающие образцы традиционной белорусской архитектуры, продолжает Spectator.



