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Минск недооценный в сфере туризма. Наряду с Варшавой, Лиллем и Брюсселем
Как отмечает еженедельник, у данных городов одна из самых худших в этом плане репутаций, но стоит отбросить стереотипы, и они открываются как самые хорошо спрятанные жемчужины.
«Не дайте себя обмануть изображениям на обложках многих путеводителей: Минск – это куда больше, чем высотки в стиле сталинского ампира», – пишет издание.
Несмотря на ущерб от войн, в городе все еще сохранились потрясающие образцы традиционной белорусской архитектуры, продолжает Spectator.
В качестве примеров журнал называет «усыпанные звездами луковичные купола церкви Марии Магдалины и украшенный иконой собор Святого Духа»,
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Минск включили в четверку самых недооцененных городов Европы, ишет британский журнал Spectator.
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