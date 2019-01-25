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Посмотрите, как художница превращает любого человека в персонажа из «Симпсонов»

26.01.2019 09:22 — Разное | Tut.by  
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Многие из нас смотрели «Симпсоны». Художница из Сан-Диего под ником Luie B Cartoons только лишь просмотром этого мультсериала не ограничилась и начала создавать картины по его мотивам. Только посмотрите, как она на заказ превращает обычных людей в персонажей, похожих на Гомера, Мардж, Барта и других.

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26 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на матч БАТЭ — «Арсенал», который пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно, победитель будет объявлен 1 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Художница из Сан-Диего Luie B Cartoons создает картины по мотивам «Симпсонов» и публикует их в Instagram. Только посмотрите, как она на заказ превращает обычных людей в...
 
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