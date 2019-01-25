Посмотрите, как художница превращает любого человека в персонажа из «Симпсонов»

Многие из нас смотрели «Симпсоны». Художница из Сан-Диего под ником Luie B Cartoons только лишь просмотром этого мультсериала не ограничилась и начала создавать картины по его мотивам. Только посмотрите, как она на заказ превращает обычных людей в персонажей, похожих на Гомера, Мардж, Барта и других.

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26 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на матч БАТЭ — «Арсенал», который пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно, победитель будет объявлен 1 февраля.