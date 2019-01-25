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Посмотрите, как художница превращает любого человека в персонажа из «Симпсонов»
Многие из нас смотрели «Симпсоны». Художница из Сан-Диего под ником Luie B Cartoons только лишь просмотром этого мультсериала не ограничилась и начала создавать картины по его мотивам. Только посмотрите, как она на заказ превращает обычных людей в персонажей, похожих на Гомера, Мардж, Барта и других.
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26 января в приложении «Афиша TUT.BY»
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Художница из Сан-Диего Luie B Cartoons создает картины по мотивам «Симпсонов» и публикует их в Instagram. Только посмотрите, как она на заказ превращает обычных людей в...
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