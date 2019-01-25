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Ни на кого не работает и 15 лет не смотрит телевидение. Леонид Парфенов сегодня празднует день рождения

26.01.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
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О том, почему он стал журналистом, а не, скажем, механиком или водителем мусоровоза (как мечтал в детстве), Парфенов отвечает кратко и емко: «Да я просто ничего больше не умею делать».

В 2004-м Леонида уволили с НТВ, и с тех пор он не появляется на экранах. Или же появляется? О том, чем самый известный тележурналист 90-х и нулевых занимается сегодня, рассказываем в его день рождения — 26 января Парфенову исполняется 59.


Леонид Парфенов на презентации своего документального фильма "Русские евреи" в Минске / Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Освоение журналистского ремесла началось с ранних лет. Школьник Леня публиковался в «Пионерской правде» — детской газете с самым большим в СССР тиражом, и в 13 он получил диплом лучшего юнкора. А в 15 для «Смены» подготовил свой первый серьезный материал на соискание Государственной премии. Правда, премию не получил. И в скором времени, как признается сам Парфенов, из газеты его «поперли».

Отучившись на журфаке, Леонид вернулся в родной Череповец — отрабатывать распределение в газете с прозаичным названием «Сельская новь». Но туда его не взяли: парень с длинными волосами и рубашкой навыпуск настолько смутил редактора, что он отказался от молодого специалиста. Некоторое время Парфенов проработал на полставки в другом издании и наконец попал на ТВ.

В конце 80-х Леонид перешел на «Авторское телевидение», где вместе с Андреем Разбашем (одним из учредителей телекомпании «ВИD») снял свою первую трехсерийную документалку. Фильм имел успех, и вскоре Парфенов приступил к новому авторскому проекту — «Намедни».

Удивительно, но поколение нулевых плохо знает, что такое «Намедни», хотя старые выпуски можно найти в интернете, а новые, в печатной версии, выходят до сих пор. Парфенов также анонсировал новые серии документального цикла, который будет выходит на YouTube (1946-1960).

Все начиналось с информационно-аналитической программы на АТВ. Просуществовав два года, программа закрылась, а Парфенова отстранили за «неправильные высказывания».

Через некоторое время тот ушел на НТВ. И именно там впоследствии возродил свой проект, но уже в виде цикла передач. Цикл охватывал огромный период — с 1961 по 1999, а с 2000 по 2003 выпуски выходили в конце декабря и рассказывали о самых значимых событиях уходящего года. Также «Намедни» существовали в первоначальном, еженедельном формате.

Дальше было увольнение с ТВ, и хотя в каком-то смысле телевизионная эра для Парфенова закончилась, эра «Намедней» лишь началась. В 2007-м Леонид приступил к работе над серией документальных книг. На сегодняшний день «Намедни. Наша эра» насчитывает уже 8 томов, и как минимум два еще ждут своей очереди на выпуск.

Кстати, об увольнении. В 2004-м Парфенова попросили с НТВ — как сообщали официальные источники, за нарушение корпоративной этики. Леонид планировал вернуться к работе и даже пробовал устроиться на другие телеканалы. Но довольно быстро забросил это дело: пришел к выводу, что теперь его нигде не ждут.

О том, что с телевидением покончено, Парфенов не жалеет: по его собственному признанию, столько, сколько за эти безработные годы, он еще никогда не работал.

А в недавнем интервью блогеру Юрию Дудю заявил: «Я больше никогда не вернусь в офис. Это кончилось, мне не нравятся все эти собрания, летучки и прочее. Официально моя трудовая нигде не лежит, да и слава Богу!»

Столько же, сколько не работает, Леонид не смотрит ТВ: «Когда есть что-то, заслуживающее внимания — сериал или особо выдающийся пример госпропаганды, то они сразу получают резонанс в интернете, там и посмотришь, незачем следить за программной сеткой и анонсами».

В прошлом году Парфенов ударился в блогерство. «Меня давно уговаривали перейти на YouTube, и я решился», — рассказал он «Собеседнику». — «Это и журналистски новый для меня опыт: тексты для выпуска не пишу, а сразу говорю, то есть до какой-то степени это импровизация. Да еще впервые снимаю себя сам: после стольких лет работы с суперпрофи, стоящими за камерой, это вопиющий дилетантизм. Так что я и своего жанра законы нарушаю, а чужого, ютубовского, даже и не знаю. Правда, меня уверяют, что их и нет, можно работать как угодно».

На своем канале «Парфенон» Леонид рассказывает про малую родину, путешествия, историю… И дегустирует вино. Выпуски выходят регулярно: каждую неделю — обо всем понемногу. Правда, с конца декабря от «Парфенона» ничего не слышно. Может, дегустация удалась?

 
Теги: Минск
 
 
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Поздравляем знаменитого журналиста Леонида Парфенова с днем рождения
 
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