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На пешеходном переходе в Гродно машина сбила 9-летнего мальчика
26.01.2019 09:41 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла 25 января утром. 40-летний житель Гродно за рулем BMW ехал по улице Калиновского. Он не заметил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло стокновение.
На место происшествия выехала бригада скорой помощи, 9-летнего мальчика госпитализировали, сообщает
На момент ДТП водитель был трезв. По факту аварии проводится проверка.
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Мальчик поступил в медицинское учреждение с переломом правого локтя и ушибом костей таза.
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