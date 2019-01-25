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На пешеходном переходе в Гродно машина сбила 9-летнего мальчика

26.01.2019 09:41 — Разное | Аргументы и факты  
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На пешеходном переходе в Гродно машина сбила 9-летнего мальчика
Фото из открытых источников

Авария произошла 25 января утром. 40-летний житель Гродно за рулем BMW ехал по улице Калиновского. Он не заметил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло стокновение. 

На место происшествия выехала бригада скорой помощи, 9-летнего мальчика госпитализировали, сообщает БЕЛТА

На момент ДТП водитель был трезв. По факту аварии проводится проверка. 

На пешеходном переходе в Гродно машина сбила 9-летнего мальчика
Какая ответственность предусмотрена за оставление водителем места ДТП?
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Теги: Гродно
 
 
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