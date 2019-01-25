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Сворачивается последнее предприятие в Сенно. Объявлен простой

26.01.2019 11:16 — Разное | Партизан  
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Последнее предприятие, дающее работу в Сенно, постепенно сворачивается. Сыродельный завод, принадлежащий государственному предприятию «ОршаСырЗавод», обещают закрыть уже весной. Местные власти объясняют, что нет сырья для переработки. На самом деле молоко есть – однако у сенненцев его забирают.

Работники сыродельного завода в Сенно – в отчаянии. Фактически с начала января на предприятии объявлен простой, а с ближайшего понедельника – на неполный рабочий день переведут и специалистов. Работник сыродельного завода, Сенно:

«С 28-го числа всех специалистов перевели на трехчасовой рабочий день. Остальные остаются в простое. Получают 2/3 тарифной ставки», публикует belsat.euго завода:

«Они сократить нас не могут, поскольку 120 человек – это будет массовое сокращение. Они нас решили убрать по частям – вчера приехали, сообщили: 20 человек под сокращение, за два месяца нас уже уведомили. Ну и остальная партия, я думаю, так же уйдет, как и эта».

«Вчера вырвали самый костяк завода – сушилку, аппаратный цех – разве это справедливо? Люди всю жизнь отдали, работали на этом заводе. А теперь иди куда? В Россию езжай, прихлебателем быть?»

Администрация предприятия объясняет, что сокращения вызваны отсутствием сырья для загрузки производственных мощностей цеха. Работники же завода уверены, что молока в районе хватает. Работник сыродельного завода, Сенно:

«Сырье есть, молоко есть в районе, но наше молоко отбирают другие районы и забирают в Лепель, в Витебск, а нам – не надо работать».

О своей проблеме сенненцы заявляли чиновникам всех уровней. Работники сыродельного завода, Сенно:

«И наши проблемы никому вообще… Все отмахиваются, председатель райисполкома сказал, что у него от нас одна головная боль, облисполком тоже».

«Мы писали письма, обращались в Минск, письма отправляли и в Витебск, и это последнее, куда мы можем обратиться, – это на телевидение».

О судьбе сырного завода не позаботились ни чиновники, ни государственные профсоюзы. Игорь Комлик, независимый профсоюз РЭП:

«Наверное, эти люди входят в профсоюз, входящий в Федерацию профсоюзов. То, что они остались без защиты и обращаются как бы в виртуальное пространство, а не к своим профсоюзных лидерам, – то это показательный пример».

Неофициально работникам сообщили, что до мая цех закроется полностью. А в Сенно дефицит рабочих мест, поэтому люди не скрывают возмущения. Работники сыродельного завода:

«Вы сокращаете – хорошо. Но дайте другую работу. А ее никто не дает. Просто выбрасывают на улицу людей».

«Остальных же нет у нас других организаций, некуда идти. Предлагают в Яново ездить работать на спиртзаводе. Как туда ездить? 51 километр».


Сами люди не смогут добраться до отдаленных мест, они не хотят и оставлять семей и переезжать в другое место ради работы. Игорь Комлик, независимый профсоюз РЭП:

«Людей в Сенно будут сокращать, и они снова придут в разряд дармоедов. В то время, как говорится о том, чтобы занимать их каким-то образом, работой. И опять на них повесят те недоработки, которые имеет власть».

Поскольку сенненцы не имеют перспективы трудоустроиться в своем городе – у них есть единственная просьба. Работница сыродельного завода, Сенно:

«Дайте нам работу, верните нам молоко, мы будем со своим старым оборудованием работать как можно, но только чтобы у нас была работа».




 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Последнее предприятие, дающее работу в Сенно, постепенно сворачивается. Сыродельный завод, принадлежащий государственному предприятию «ОршаСырЗавод», обещают...
 
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