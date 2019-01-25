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Нет слов: гуманитарная помощь Сирии - гимнастические обручи
Разрушенная войной страна, видимо, остро нуждается именно этих в изделиях борисовского предприятия.
ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» приняло участие в проекте по оказанию гуманитарной помощи Сирии,
Об этом сообщает
Чем могли порадовать сирийцев другие белорусские предприятия, даже страшно подумать. Но дареному коню, как известно, в зубы не смотрят.
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Разрушенная войной страна, видимо, остро нуждается именно этих в изделиях борисовского предприятия.
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