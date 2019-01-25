Нет слов: гуманитарная помощь Сирии - гимнастические обручи









сообщает ex-press.by ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» приняло участие в проекте по оказанию гуманитарной помощи Сирии,ex-press.by





сайт предприятия. Вклад борисовчан в гуманитарную помощь был существенным. Завод с помощью сотрудников МЧС Республики Беларусь отправил в Латакию, сирийской морской порт на побережье Средиземного моря, гимнастические обручи. Об этом сообщаетпредприятия. Вклад борисовчан в гуманитарную помощь был существенным. Завод с помощью сотрудников МЧС Республики Беларусь отправил в Латакию, сирийской морской порт на побережье Средиземного моря, гимнастические обручи.





Чем могли порадовать сирийцев другие белорусские предприятия, даже страшно подумать. Но дареному коню, как известно, в зубы не смотрят.



