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Нет слов: гуманитарная помощь Сирии - гимнастические обручи

26.01.2019 11:10 — Разное | Партизан  
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Разрушенная войной страна, видимо, остро нуждается именно этих в изделиях борисовского предприятия.



ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» приняло участие в проекте по оказанию гуманитарной помощи Сирии, сообщает ex-press.by

Об этом сообщает сайт предприятия. Вклад борисовчан в гуманитарную помощь был существенным. Завод с помощью сотрудников МЧС Республики Беларусь отправил в Латакию, сирийской  морской порт на побережье Средиземного моря, гимнастические обручи.

Чем могли порадовать сирийцев другие белорусские предприятия, даже страшно подумать. Но дареному коню, как известно, в зубы не смотрят.


 
 
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Разрушенная войной страна, видимо, остро нуждается именно этих в изделиях борисовского предприятия.
 
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