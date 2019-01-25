В Сирии идут бои между российскими и иранскими военными





передает Oxu.Az, об этом сообщает немецкое онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении записи радиоперехвата от 19 января. КакOxu.Az, об этом сообщает немецкое онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении записи радиоперехвата от 19 января.





Согласно этим записям, после боестолкновения стало ясно, что российско-сирийские формирования сильнее иранско-сирийских: они взяли под контроль несколько деревень и достигли небольшого города Хваиз.





И Иран, и Россия стремятся контролировать долину Аль-Габ. Неизвестно, какие потери понесли стороны, поскольку ни та, ни другая не заинтересованы в том, чтобы конфликт между сторонниками Асада получил огласку.





По оценкам, которые приводит Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о двух сотнях погибших.







