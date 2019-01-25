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В Сирии идут бои между российскими и иранскими военными
В Сирии в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в боестолкновение с подразделениями из дивизии проиранских боевиков. Обе стороны применили бронетехнику, гранатометы и пулеметы.
Как
Согласно этим записям, после боестолкновения стало ясно, что российско-сирийские формирования сильнее иранско-сирийских: они взяли под контроль несколько деревень и достигли небольшого города Хваиз.
И Иран, и Россия стремятся контролировать долину Аль-Габ. Неизвестно, какие потери понесли стороны, поскольку ни та, ни другая не заинтересованы в том, чтобы конфликт между сторонниками Асада получил огласку.
По оценкам, которые приводит Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о двух сотнях погибших.
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В Сирии в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в...
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