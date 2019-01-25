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В Сирии идут бои между российскими и иранскими военными

26.01.2019 11:04 — Разное | Партизан  
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В Сирии в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в боестолкновение с подразделениями из дивизии проиранских боевиков. Обе стороны применили бронетехнику, гранатометы и пулеметы.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает немецкое онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении записи радиоперехвата от 19 января.

Согласно этим записям, после боестолкновения стало ясно, что российско-сирийские формирования сильнее иранско-сирийских: они взяли под контроль несколько деревень и достигли небольшого города Хваиз.

И Иран, и Россия стремятся контролировать долину Аль-Габ. Неизвестно, какие потери понесли стороны, поскольку ни та, ни другая не заинтересованы в том, чтобы конфликт между сторонниками Асада получил огласку.

По оценкам, которые приводит Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о двух сотнях погибших.



 
 
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В Сирии в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в...
 
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