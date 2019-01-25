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"Золотой орёл" определил лучших

26.01.2019 10:45 — Разное | Партизан  
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Церемония награждения победителей в разных номинациях прошла на киностудии "Мосфильм". В номинации "Лучший фильм" кинопремию "Золотой орёл" вручили создателям картины "Война Анны" Алексея Федорченко, который также получил награду за лучшую режиссуру. Об этом пишет ТАСС.


Режиссёр Алексей Федорченко и актриса Марта Козлова перед началом церемонии вручения кинопремии "Золотой орёл". Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

— Не верил. Поздравляю нашу команду. Спасибо, я вас всех люблю, — сказал кинематографист со сцены.

Фильм рассказывает о девочке, вся семья которой погибла во время массового расстрела в 1941 году. Ребёнок чудом остался в живых и два года прятался в камине в комендатуре. Главную роль исполнила Марта Козлова.

Звание лучшего актёра 2018 года получил Владимир Машков за свою роль в картине "Движение вверх". Аглая Тарасова, сыгравшая в фильме "Лёд", удостоилась кинопремии за лучшую женскую роль.

За лучший сценарий наградили Авдотью Смирнову, Анну Пармас и Павла Басинского за фильм "История одного назначения".

В номинации "Лучшая операторская работа" отметили Игоря Гринякина ("Движение вверх").

"Гофманида" киностудии "Союзмультфильм" получила "Золотого орла" как лучший анимационный фильм. Лучшей неигровой лентой назвали работу "Медведи Камчатки. Начало жизни".

Кроме того, актёров Анну Михалкову и Александра Петрова отметили за лучшие роли в сериалах 2018 годах.

Михалкова, сыгравшая в сериале "Обычная женщина", получила награду за лучшую женскую роль на телевидении. Петров отмечен за сериал "Sпарта".

Народного артиста СССР Василия Ланового, которому 16 января исполнилось 85 лет, наградили за вклад в киноискусство.


 
 
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Церемония награждения победителей в разных номинациях прошла на киностудии "Мосфильм". В номинации "Лучший фильм" кинопремию "Золотой орёл" вручили создателям...
 
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