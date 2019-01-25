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И вот опять: в Беларуси упали пенсии
По данным Белстата, реальный размер пенсий в нашей стране снизился.
На протяжении пяти последних месяцев прошлого года наблюдалось снижение пенсий в Беларуси.
Например, в декабре размер выплат составил в среднем 393,3 рубля. Если сравнивать эти цифры с предыдущим месяцем, то наблюдается уменьшение суммы на 0,4 рубля.
Эксперты подчеркнули, что в этом году темп роста пенсий должен быть значительно выше, чем в 2018. Так, обещают 10,8%.
Важно отметить, что число пенсионеров в Беларуси в последнее время значительно снизилось. После принятия решения о повышении пенсионного возраста их стало меньше на 56 тыс.
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По данным Белстата, реальный размер пенсий в нашей стране снизился.
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