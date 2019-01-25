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Азербайджанский каратист вышел в финал с травмой челюсти. Колоритно...

26.01.2019 10:19 — Разное | Партизан  
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Пятикратный чемпион мира по карате Рафаэль Агаев (75 кг) прошел в финал турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже.


Как передает Oxu.Az, Р.Агаев, получивший травму челюсти в ходе боя с хорватом Энесом Гарибовичем, смог одержать победу в следующих двух матчах.

Каратист в финале встретится с одним из фаворитов турнира - Кеном Нишимура (Япония).


Еще трое наших спортсменов Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг) и Нурана Алиева (50 кг) не смогли завоевать медали.

Отметим, что сегодня в борьбу вступят еще 10 наших спортсменов. Результаты будут известны 27 января.


 
 
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Пятикратный чемпион мира по карате Рафаэль Агаев (75 кг) прошел в финал турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже.
 
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