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Азербайджанский каратист вышел в финал с травмой челюсти. Колоритно...
Пятикратный чемпион мира по карате Рафаэль Агаев (75 кг) прошел в финал турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже.
Как
Каратист в финале встретится с одним из фаворитов турнира - Кеном Нишимура (Япония).
Еще трое наших спортсменов Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг) и Нурана Алиева (50 кг) не смогли завоевать медали.
Отметим, что сегодня в борьбу вступят еще 10 наших спортсменов. Результаты будут известны 27 января.
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Пятикратный чемпион мира по карате Рафаэль Агаев (75 кг) прошел в финал турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже.
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