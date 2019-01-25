Азербайджанский каратист вышел в финал с травмой челюсти. Колоритно...





передает Oxu.Az, Р.Агаев, получивший травму челюсти в ходе боя с хорватом Энесом Гарибовичем, смог одержать победу в следующих двух матчах. КакOxu.Az, Р.Агаев, получивший травму челюсти в ходе боя с хорватом Энесом Гарибовичем, смог одержать победу в следующих двух матчах.





Каратист в финале встретится с одним из фаворитов турнира - Кеном Нишимура (Япония).









Еще трое наших спортсменов Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг) и Нурана Алиева (50 кг) не смогли завоевать медали.





Отметим, что сегодня в борьбу вступят еще 10 наших спортсменов. Результаты будут известны 27 января.



