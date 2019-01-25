Высокие отношения: как Лукашенко «тыкал» доктору медицинских наук

Во время вручения дипломов научно-педагогическим работникам между Александром Лукашенко и доктором медицинских наук Людмилой Макариной-Кибак произошел характерный диалог.





Услышав, что ученая степень доктора ей присуждена за разработку эффективной технологии оказания медпомощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом, глава государства заметил:





— Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более, что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас, начальников.



