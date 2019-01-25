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Высокие отношения: как Лукашенко «тыкал» доктору медицинских наук
Руководитель страны по определению не должен демонстрировать на публике такое поведение.
Во время вручения дипломов научно-педагогическим работникам между Александром Лукашенко и доктором медицинских наук Людмилой Макариной-Кибак произошел характерный диалог.
Услышав, что ученая степень доктора ей присуждена за разработку эффективной технологии оказания медпомощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом, глава государства заметил:
— Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более, что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас, начальников.
Эти слова пресс-служба главы государства назвала шуткой. Но в них привлекает внимание не это, а фамильярность Лукашенко. И дело не в том, что он обращался на «ты» к женщине, к доктору медицинских наук и председателю постоянной парламентской комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Руководитель страны по определению не должен демонстрировать на публике такое поведение,
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Руководитель страны по определению не должен демонстрировать на публике такое поведение.
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