Уголовное дело против Станислава Семашко закрыли

В интервьюгродненский предприниматель обвинил во всех проблемах подрядчика ООО «Городское строительство» и рассказал о планах на будущее.





Семашко: “Сроки работ нарушались”





При выборе подрядчика для реконструкции дома на Калючинской под апарт-отель Станислав Семашко обратился в ООО «Городское строительство». Основные моменты, в том числе и ценовые вопросы, согласовали в контракте. Было четко прописано, что Семашко финансирует все, что закупает ООО «Городское строительство» для объекта. Стоимость материалов была включена в общую сумму договора.









– С самого начала ООО «Городское строительство» в качестве Генерального подрядчика процесс на объекте наладило абсолютно безграмотно. Стройка велась бессистемно, сроки выполнения работ нарушались. На площадке были горы мусора и хлама, работы выполняли какие-то странные люди, мало похожие на профессионалов. Я смотрел на всего это и терпел до тех пор, пока ко мне не приехал мэр с вопросом, почему строительство гостиницы идет так медленно, – говорит Станислав Семашко.





Выгнал бригаду с объекта





На заседании в горисполкоме в присутствии представителей ООО «Городское строительство» Семашко прямо заявил, что ошибся в подрядчике, поэтому расторг контракт и выгнал Генподрядчика и его бригаду с объекта.





– Исходя из своего опыта, призываю всех быть очень осторожными в работе с компанией ООО «Городское строительство». Я отправил туда четыре официальных письма с просьбой забрать все, оставленное ими на площадке. Никто не отреагировал. Городские власти мне дали предписание убрать площадку и навести порядок в центре Гродно , – говорит бизнесмен.





Уголовное дело против Станислава Семашко закрыто. В интервью 015.by гродненский предприниматель обвинил во всех проблемах подрядчика ООО «Городское строительство» и рассказал о планах на будущее.













Семашко: “Я не принял этот «декор», для меня это мусор”





Поставка декора от ИП Приходько, по словам предпринимателя, пришла бракованной, не упакованной, грязной, без накладных. Декор выгрузили прямо на гору мусора у объекта. Семашко настаивал, чтобы декор с ним предварительно обсудили, чего не было сделано. Он говорит, что Вячеслав Радюкевич, замдиректора ООО “Городское строительство”, захотел сэкономить и заказал декор у Приходько без согласования с хозяином отеля. Когда новые строители наводили порядок на площадке, часть строительного мусора с разрешения Семашко загрузили в машину и отвезли на дачу бригадира.





– Я не принял этот «декор», для меня это мусор. Вот, где соль. Мне негде было все это хранить, пусть забирают люди. Я всю жизнь созидаю и борюсь с трудностями. А когда человек что-то делает, есть зависть. Самый большой урок, который я извлек из всего этого, это то, что буду полагаться только на себя, проектировать и строить все сам. Таких команд, как ООО «Городское строительство», в жизни больше не признаю. Я более 30 лет в предпринимательстве. С каждым человеком рассчитался. Подрядчиков, соблюдающих обязательства и сроки, я вознаграждаю премиями. Но с того, кто не соблюдает договоренности, высчитываю ущерб. В этом подходе многие предприниматели берут с меня пример, – признается хозяин отеля.





Объект в Коробчицах по инициативе президента





Недавно Семашко купил на аукционе право долгосрочной аренды пустого участка земли рядом с апарт-отелем на Калючинской.





– Я там красивейшее здание построю. Архитекторы его уже разработали. Я все изучил, построю очень быстро, за полсрока, – обещает Станислав Семашко.









Дополнительно, известный гродненский отельер по инициативе президента взялся за проектирование и строительство грандиозного объекта в Коробчицах, где на 5 гектарах земли через 2-3 года появится «GRODNO HOTEL-SPA VILLAGE». На двух озерах среди берез разместится множество деревянных особняков гостиничного типа со спа-бассейнами, камином, благоустройством для отдыха. Там можно будет снимать жилье на долгий срок, а в перспективе и покупать дома в частную собственность. Станислав Семашко приглашает к сотрудничеству заинтересованных инвесторов.





Об уголовном деле против Станислава Семашко стало известно в ноябре 2018 года. Потерпевшим проходил 35-летний предприниматель из Фаниполя Георгий Приходько, который создал для нового объекта Семашко декор фасадов. Договор с подрядчиком “Городское строительство” был устным.





Приходько оценил декор в чуть больше 23 тыс. рублей. Сначала ему заплатили 14 тыс. предоплаты, а потом Семашко через суд добился возвращения ему этих денег с процентами. Отгруженный, но отвергнутый владельцем декор Приходько не вернули. Его потом нашли поломаным на даче под Щучином.





По одной из версий, Семашко надеялся украсить свое здание более богато, чем ему позволял согласованный проект, поэтому и заказал декор. Однако внести изменения не удалось и декор стал ненужным. Семашко задерживали ночью в середине октября, арестовали банковские счета и дом. Предприниматель сразу же заявлял, что дело заведено предвзято и незаконно.







