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«Надо - приду голым». Мадуро заявил, что готов ко встрече с лидером оппозиции

26.01.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции рассказал о готовности встретиться с оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо в любое время суток.

Как передает Oxu.Az, Мадуро подчеркнул:

«Сегодня, завтра и всегда - я буду готов идти. Если надо будет встретиться с этим парнем в три утра, я пойду, если надо прийти голым, я приду. Я готов к диалогу».

Также он добавил, что не видит причин для оставления своего президентского поста.

Напомним, ситуация в Боливарианской Республике накалилась 23 января после того, как лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Политик тут же получил поддержку со стороны США. Далее Н.Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.


 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции рассказал о готовности встретиться с оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо в любое время суток.
 
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