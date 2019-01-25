«Надо - приду голым». Мадуро заявил, что готов ко встрече с лидером оппозиции

Oxu.Az , Мадуро подчеркнул: Как передает, Мадуро подчеркнул:





«Сегодня, завтра и всегда - я буду готов идти. Если надо будет встретиться с этим парнем в три утра, я пойду, если надо прийти голым, я приду. Я готов к диалогу».





Также он добавил, что не видит причин для оставления своего президентского поста.





Напомним, ситуация в Боливарианской Республике накалилась 23 января после того, как лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Политик тут же получил поддержку со стороны США. Далее Н.Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.



