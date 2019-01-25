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«Надо - приду голым». Мадуро заявил, что готов ко встрече с лидером оппозиции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции рассказал о готовности встретиться с оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо в любое время суток.
Как передает
«Сегодня, завтра и всегда - я буду готов идти. Если надо будет встретиться с этим парнем в три утра, я пойду, если надо прийти голым, я приду. Я готов к диалогу».
Также он добавил, что не видит причин для оставления своего президентского поста.
Напомним, ситуация в Боливарианской Республике накалилась 23 января после того, как лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Политик тут же получил поддержку со стороны США. Далее Н.Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции рассказал о готовности встретиться с оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо в любое время суток.
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