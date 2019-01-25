В Беларуси сокращается кредитование госпрограмм на 35,5%

Кредитование госпрограмм в 2019 году сократится на 35,5% в сравнении с прошлым годом. Его объем оставит 800 млн. рублей, сообщает в докладе зампреда правления Нацбанка Сергея Калечица, опубликованном на сайте регулятора.

пишет reform.by Сокращению директивного кредитования экономики банкам способствует внедрение механизмов финансирования строительства жилья с господдержкой, в рамках которых кредиты предоставляются банками на рыночных условиях, а субсидии государства получают уже сами граждане,reform.by





Процесс снижения директивного кредитования экономики наблюдался и в 2018 году. По состоянию на 1 декабря удельный вес задолженности по кредитам, выданным в рамках госпрограмм, составил 31,2%. Он снизился с начала года на 4,5 п.п.











