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В Беларуси сокращается кредитование госпрограмм на 35,5%
Оно составит 800 млн. рублей.
Кредитование госпрограмм в 2019 году сократится на 35,5% в сравнении с прошлым годом. Его объем оставит 800 млн. рублей, сообщает в докладе зампреда правления Нацбанка Сергея Калечица, опубликованном на сайте регулятора.
Сокращению директивного кредитования экономики банкам способствует внедрение механизмов финансирования строительства жилья с господдержкой, в рамках которых кредиты предоставляются банками на рыночных условиях, а субсидии государства получают уже сами граждане,
Процесс снижения директивного кредитования экономики наблюдался и в 2018 году. По состоянию на 1 декабря удельный вес задолженности по кредитам, выданным в рамках госпрограмм, составил 31,2%. Он снизился с начала года на 4,5 п.п.
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Оно составит 800 млн. рублей.
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