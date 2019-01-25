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В Беларуси сокращается кредитование госпрограмм на 35,5%

26.01.2019 09:45 — Разное | Партизан  
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Оно составит 800 млн. рублей.

Кредитование госпрограмм в 2019 году сократится на 35,5% в сравнении с прошлым годом. Его объем оставит 800 млн. рублей, сообщает в докладе зампреда правления Нацбанка Сергея Калечица, опубликованном на сайте регулятора.
Сокращению директивного кредитования экономики банкам способствует внедрение механизмов финансирования строительства жилья с господдержкой, в рамках которых кредиты предоставляются банками на рыночных условиях, а субсидии государства получают уже сами граждане, пишет reform.by

Процесс снижения директивного кредитования экономики наблюдался и в 2018 году. По состоянию на 1 декабря удельный вес задолженности по кредитам, выданным в рамках госпрограмм, составил 31,2%. Он снизился с начала года на 4,5 п.п.




 
 
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