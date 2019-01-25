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В ожидании появления отечественного электромотоцикла Лукашенко пользуется его китайским вариантом

26.01.2019 09:39 — Разное | Партизан  
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Белорусский руководитель получил "для испытаний" электромотоцикл из Китая


Снимок из архива / ecology.md

Александр Лукашенко получил "для испытаний" электромотоцикл из Китая. Об этом он рассказал в пятницу во время встречи с научными и научно-педагогическими работниками, которым он вручал дипломы и аттестаты. Лукашенко говорил о том, что скоро начнет работу Белорусская АЭС, поэтому нужно активнее внедрять электротранспорт и расширять сферу использования электроэнергии. Он предложил создать энергоэффективные и недорогие бытовые плиты и приборы для белорусов. И расширять в стране электромобили.

"И такая была поставлена задача Академии наук, — цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. — Вы в этом году выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге? Чтобы своё было".

В ожидании появления отечественного электромотоцикла Лукашенко пользуется его китайским вариантом. "Постоянно перемещаюсь где только можно на этом электрическом мотоцикле, — говорил руководитель государства. — Штука замечательная. Но это китайское, кроме рамы, которую вы там сварили. А нам нужно свое. Прежде всего, батарея".

 
 
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Белорусский руководитель получил "для испытаний" электромотоцикл из Китая
 
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