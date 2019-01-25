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Водителя, сбившего близняшек на переходе в Гомеле, отправили в СИЗО

26.01.2019 09:29 — Разное | Партизан  
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Арестован водитель Mazda, который сбил на Крещение в Гомеле двух 13-летних сестер-близняшек, сообщили TUT.BY в прокуратуре области.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Заместителем прокурора Гомельской области санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время предварительного расследования водитель будет находиться в СИЗО, рассказали в прокуратуре.

Уже известно, что 35-летний водитель ехал на красный. Мужчина был трезв.

Напомним, девочек сбили 19 января примерно в 11.30 на регулируемом пешеходном переходе. С тяжелыми травмами их доставили в реанимацию. Одна из них до сих пор находится в коме.

 
Теги: Гомель
 
 
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Арестован водитель Mazda, который сбил на Крещение в Гомеле двух 13-летних сестер-близняшек, сообщили TUT.BY в прокуратуре области.
 
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