Водителя, сбившего близняшек на переходе в Гомеле, отправили в СИЗО

Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Заместителем прокурора Гомельской области санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время предварительного расследования водитель будет находиться в СИЗО, рассказали в прокуратуре.





Уже известно, что 35-летний водитель ехал на красный. Мужчина был трезв.





Напомним, девочек сбили 19 января примерно в 11.30 на регулируемом пешеходном переходе. С тяжелыми травмами их доставили в реанимацию. Одна из них до сих пор находится в коме.



