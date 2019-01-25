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Никита Высоцкий: «В Беларуси отец бывал часто, дружил с Виктором Туровым»

26.01.2019 09:26 — Разное | Партизан  
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Личность Владимира Высоцкого феноменальна во многом. Один из феноменов - разнарядок по увековечению памяти всенародно любимого поэта, писателя, музыканта, актера не спускалось.

Никита Высоцкий: «В Беларуси отец бывал часто, дружил с Виктором Туровым»
Его любят и не забывают миллионы людей во всем мире без каких-либо напоминаний «сверху». Более того, энтузиасты по крохам собирают факты из биографии великого Артиста и стараются каждый городок или местечко, с которым мало-мальски была переплетена судьба Владимира Семеновича, сделать местом памяти.

Но, конечно, главные хранители памяти Владимира Семеновича Высоцкого - его родные. «АиФ» встретился накануне 25 января - 81-й годовщины со дня рождения Артиста - с Никитой Владимировичем Высоцким, директором Государственного культурного Центра-музея В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке», чтобы уточнить некоторые факты из жизни его легендарного отца.

Белорусские корни

- Никита Владимирович, ваш отец не раз бывал в Беларуси, главным образом в связи со съемками у Виктора Турова, с которым был дружен. У нас даже в нескольких городах гостиничные номера, где Владимир Семенович останавливался в свое время, оборудовали как своеобразные мини-музеи.

- Сегодня очень популярна тема развития событийного туризма в местах, где проводились съемки того или иного фильма. Около какого-нибудь дерева могут поставить памятный знак - мол, здесь такой-то артист стоял во время съемок такого-то кадра. И это нормально! Кстати, в Кабардино-Балкарии, где отец снимался в картине «Вертикаль», тоже есть гостиничный номер, в котором когда-то останавливался Высоцкий, и небольшой музей, организованный силами местного энтузиаста. Этот человек уже умер, но дело его живет.


Фото из семейного архива

А в Беларуси отец бывал часто. Он действительно дружил с Виктором Туровым, уважал его талант и писал песни, которые потом звучали в фильмах режиссера, в том числе и в тех, в которых отец не снимался.

Когда я приезжал в Минск по работе, для меня организовали по киностудии «Беларусьфильм» что-то наподобие экскурсии и провели по павильонам, где проводились съемки с участием отца. Еще интересный факт, связанный с Беларусью: один человек отсюда прислал книгу (это были произведения братьев Стругацких), на форзаце которой отец сделал набросок стихотворения. Отец ехал в поезде, под рукой ничего не было, кроме книги. Потом он ее потерял. А когда книга попала к этому человеку, он вернул ее родственникам. Сейчас она хранится в музее.

- Я не ожидала, что так много людей в разных городах и странах хотят организовать мини-музеи Владимира Высоцкого и поставить ему памятники. К вам за помощью при этом обращаются?

- Если обращаются и видение совпадает, то, бывает, помогаем. Что касается установки памятников, то несколько раз люди выходили на нас с такими инициативами. В двух случаях мы помогли тем, что предоставили посмертную маску Владимира Высоцкого.

- Ваши предки якобы были из Брест-Литовска?

- Пока не было возможности всерьез «покопаться» в родословной. Но белорусские корни вроде есть.

«Не собираем слухи»

- Год от года в информационном пространстве появляются люди, которые начинают делиться воспоминаниями о Владимире Высоцком, - какие-то новые «друзья», «возлюбленные»… Как с этим бороться?

- Лично мне была неприятна передача на телевидении, в которой принимали участие два человека, утверждавшие, что они дети Высоцкого. Что тут можно сказать? Очень часто люди искренне убеждают себя в том, что все было именно так, как они себе представляют. Кто-то был мал и запомнил человека с гитарой. А спустя много лет начал верить в то, что человек с гитарой был не кто иной, как знаменитый артист и музыкант.

Но мы не собираем слухи. В нашей музейной коллекции немало справочных материалов, благодаря которым можно установить истину. Например, у нас есть «ОВИРовское дело», которое в свое время помог передать в музей режиссер Станислав Говорухин. В нем зафиксированы все даты выездов Высоцкого за рубеж. Опираясь на этот документ, мы несколько раз смогли опровергнуть информацию, когда кто-то утверждал, будто Высоцкий находился там-то и занимался тем-то. Он не мог быть в том месте, потому что у него была открыта виза и он находился в это время за границей.



К нам также часто обращаются за помощью люди, снимающие документальное кино про Высоцкого. Если им нужно документальное подтверждение тех или иных фактов, мы помогаем с их предоставлением.

- Вы когда-то в контексте создания фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», для которого написали сценарий, сказали, что в жизни Владимира Семеновича было огромное количество эпизодов, достойных воплощения в кино. Вы думали, из какой истории еще могла бы родиться картина?

- Я не собирался писать сценарий этого фильма и предлагал разным людям это сделать. Есть упреки в том, что для фильма о Высоцком можно было остановиться на истории повеселее. Например, спрашивали: почему было не выбрать для ленты прекрасное время, когда снимался фильм «Вертикаль»? Мол, красиво, романтично - Высоцкий в горах, пишет песни, которые все любят… Я думаю, что художественного фильма из этой истории не получилось бы. Потому что есть картина «Вертикаль».

Словом, моя история о Высоцком, которую я хотел рассказать, связана именно с эпизодом, показанным в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Я жил этой идеей с 1980 года, когда она попала в мое сердце, до 2011 года, когда вышел фильм. Тридцать с лишним лет меня это волновало, после того как я услышал историю о смерти, случившейся за год до смерти отца. Мне ее рассказал друг отца, уже когда отец ушел. Это моя история, и я написал сценарий как умею. Если мне скажут: «Напиши еще один сценарий», я не возьмусь.

Насколько я знаю, есть еще порядка двенадцати вариантов сценариев фильмов о Высоцком, но судьба их пока непонятна.

«Все творческие»

- Чем старше мы становимся, тем больше сожалеем о том, что не успели задать ушедшим близким важные вопросы. Вы думаете о том, какие вопросы не задали отцу?

- Я вообще ему практически никаких вопросов не задал! После того как он умер, я постоянно думаю о его жизни, о том, что он мог бы сказать по поводу того или иного события. В какие-то моменты мне кажется, что я нахожу ответы. Потом мне кажется: «Нет! Наверное, все не так и я это придумал!»

Когда отца не стало, мне было 16 лет. У нас, может, были даже серьезные разговоры отца с сыном-подростком. Но, чем старше я становился, тем больше у меня возникали интерес и желание узнать подробности, например, почему вдруг отец рассорился с человеком, с которым был очень дружен. Отец очень увлекался людьми: вдруг почему-то человек становился для него главным в жизни. Или внезапно он «раздружился» (это слово я услышал от друга отца Вадима Туманова) с большим количеством людей. Почему так происходило в его жизни?

 Отец сам говорил, что для него главное - друзья. Семья тоже была для него важна: он любил своих родителей, детей, жен. Но он не был семейным человеком. Его отношения с Мариной Влади - не семья, а партнерство, очень близкие отношения, безусловно, любовь. Но семьей назвать это было сложно.

- Вы известны как сценарист, режиссер, актер, продюсер. Кто-то еще из вашей большой династии проявил себя как творческая личность?

- В наших с братом Аркадием семьях почти все творческие. Сам Аркадий - профессиональный сценарист, в юности писал очень хорошие стихи. Один из сыновей Аркадия - тоже творческий парень, переводчик с китайского языка. Мой старший сын - театральный художник, а младшая дочь «жжет» так, что боюсь, как бы не стала актрисой. Творчество ведь необязательно должно быть сценическим. К тому же сейчас все коммерциализируется, и театр как раз не лучшие времена переживает. То есть время все расставит по своим местам и покажет, как и кто себя проявит. А то, что у нас нет династии поэтов, так этого и не нужно. Зачем?..

Минск-Москва-Минск


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Личность Владимира Высоцкого феноменальна во многом. Один из феноменов - разнарядок по увековечению памяти всенародно любимого поэта, писателя, музыканта, актера...
 
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