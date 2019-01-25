Гедиминас Таранда открыл балетный класс в Давид-Городке и намерен создать хореографическое училище









Именно благодаря усилиям Дарковича у Давид-Городка в своем время появился российский побратим - поселение Марушкинское Новомосковского административного округа Москвы. Сразу после подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве, документ наполнили конкретными делами. Каждый год полешуки посещают российскую столицу, а москвичи приезжают на Полесье. В июле, когда Таранда и Даркович гостили на малой родине Александра, городчуки покорили его самого и звезду мирового балета. Гедиминас решил: быть здесь балетному классу!





Церемонию открытия приурочили к фольклорному обряду «Коники». Вместе с Гедиминасом Тарандой в Давид-Городок приехала целая делегация: фольклорный ансамбль «Заряница» из города Великие Луки, фолк-группа «Партизан FM». Все необходимое для балетной секции приобрели Александр Даркович и Гедиминас Таранда. Теперь здесь занимаются две группы маленьких танцоров со всего города. С ними работает хореограф Анна Чмуневич - преподаватель танцевального кружка в Столинском Доме культуры. По приглашению Таранды она на протяжении месяца стажировалась в Москве.





«Наша задача - создать в этом регионе хореографическое училище. Но сначала - такие вот секции. Я буду периодически приезжать, оказывать методическую поддержку. Уже летом ребята начнут выступать с моим балетом, примут участие в постановках «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Лучшие из них поедут в балетный лагерь в Болгарии» - рассказал балетмейстер.



