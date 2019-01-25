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Гедиминас Таранда открыл балетный класс в Давид-Городке и намерен создать хореографическое училище

26.01.2019 09:19 — Разное | Партизан  
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Впервые знаменитый российский балетмейстер, в прошлом - солист Большого театра в Москве, приехал в цветочную столицу Полесья прошлым летом, на праздник Ивана Купалы вместо со своим другом, героем России Александром Дарковичем, уроженцем этих мест.



Именно благодаря усилиям  Дарковича у Давид-Городка в своем время появился российский побратим - поселение Марушкинское Новомосковского административного округа Москвы. Сразу после подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве, документ наполнили конкретными делами. Каждый год полешуки посещают российскую столицу, а москвичи приезжают на Полесье. В июле, когда Таранда и Даркович гостили  на малой родине Александра,  городчуки покорили его самого и звезду мирового балета. Гедиминас решил: быть здесь балетному классу!

Церемонию открытия приурочили к фольклорному обряду «Коники». Вместе с Гедиминасом Тарандой в Давид-Городок приехала целая делегация: фольклорный ансамбль «Заряница» из города Великие Луки, фолк-группа «Партизан FM». Все необходимое для балетной секции приобрели Александр Даркович и Гедиминас Таранда. Теперь здесь занимаются две группы маленьких танцоров со всего города. С ними работает хореограф Анна Чмуневич - преподаватель танцевального кружка в Столинском Доме культуры. По приглашению Таранды она на протяжении месяца стажировалась в Москве. 

«Наша задача - создать в этом регионе хореографическое училище. Но сначала - такие вот секции. Я буду периодически приезжать, оказывать методическую поддержку. Уже летом ребята начнут выступать с моим балетом, примут участие в постановках «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Лучшие из них поедут в балетный лагерь в Болгарии» - рассказал балетмейстер.

Гединиминас Таранда в особом представлении не нуждается, потому напомним читателям, кто такой Александр Даркович. Это командир морской пехоты Балтийского флота, получивший звание Героя России за бои в Грозном в 1995 году.  В ожесточённых боях батальон овладел кварталом города Грозного, примыкающего к президентскому дворцу, самим дворцом и способствовал уничтожению главной группировки боевиков. В дальнейшем форсировал реку Сунжа и разгромил подразделения противника в районе площади Минутка, обеспечил ввод в бой главных сил группировки. Батальон подполковника Дарковича понёс минимальные потери среди частей Федеральных войск, в то же время нанеся значительный урон дудаевским формированиям.
 
 
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Впервые знаменитый российский балетмейстер, в прошлом - солист Большого театра в Москве, приехал в цветочную столицу Полесья прошлым летом, на праздник Ивана...
 
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