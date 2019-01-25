Житель Лидского района обокрал дачный дом в той же деревне, где проживает сам

Житель деревни Селец использовал время, когда дачники редко посещают свои дома. Тем более что дом, куда он забрался, находится в самой деревне, туда приезжают только в летнее время.

Будучи уверенным в том, что никто там не появится, мужчина 1965 года рождения вырвал дверной пробой в помещении и украл электродвигатель с наждачным кругом, электродрель, два алюминиевых бидона и кухонную утварь.

Хозяева, наведавшись в дом и заметив проникновение, обратились в милицию. Сумма украденного добра составила 430 рублей.