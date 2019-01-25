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Житель Лидского района обокрал дачный дом в той же деревне, где проживает сам

26.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Житель деревни Селец использовал время, когда дачники редко посещают свои дома. Тем более что дом, куда он забрался, находится в самой деревне, туда приезжают только в летнее время. 
 
Будучи уверенным в том, что никто там не появится, мужчина 1965 года рождения вырвал дверной пробой в помещении и украл электродвигатель с наждачным кругом, электродрель, два алюминиевых бидона и кухонную утварь. 
 
Хозяева, наведавшись в дом и заметив проникновение, обратились в милицию. Сумма украденного добра составила 430 рублей.
 
 
 
 
 
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Житель деревни Селец использовал время, когда дачники редко посещают свои дома. Тем более что дом, куда он забрался, находится в самой деревне, туда приезжают...
 
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