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Пять привычек, без которых жизнь станет лучше

26.01.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Их сложно заметить, но легко исправить и продлить молодость, пишет «Здоровье Mail.Ru».


Фото: pixabay.com

Спать на боку или на животе

Это старит кожу лица, в которой с возрастом и так становится меньше коллагена. «С годами соединительная ткань теряет упругость, — поясняет пластический хирург Джеймс С. Маротта. — Если вы ночь за ночью спите на одном боку, в одном положении, кожа не отдыхает и не разглаживается. Утром вы будете просыпаться с „заломами“ и новыми морщинами».

Щуриться и тереть глаза

Банальная привычка ослабляет нежную кожу век. От подслеповатого, пенсионерского прищура легко избавиться, если проверить зрение и подобрать очки или линзы. Снимать усталость, растирая глаза, тоже не стоит. Привычка может травмировать крошечные капилляры и вызвать раздражение. «С возрастом кожа вокруг глаз истончается. Когда вы их трете, то разрываете мелкие кровеносные сосуды и стимулируете образование морщин», — объясняет доктор Сэнди Джонсон, член Американской академии дерматологов. От этой привычки быстро отучает качественный макияж.

Сутулиться

Ненужную нагрузку получают мышцы, кости, позвоночные диски и внутренние органы. «Спина должна сохранять нормальный S-образный изгиб. В образцово ровном положении мышцы будут находиться в спазмированном состоянии, и долго человек так не просидит, — объясняет Дарья Ситель, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Центра мануальной терапии Департамента города Москвы. — В первую очередь при долгом сидении устают мышцы плечевого пояса и верхней части спины. Поэтому, как только почувствовали усталость, встаем и делаем упражнения на растяжку».

Слушать музыку на полной громкости

«Громкая музыка может привести к акустической травме и вызывать необратимые изменения со стороны волосковых клеток. Тогда вы сталкиваетесь с тугоухостью, которую не можете вылечить», — констатирует Наталья Бражкина, заведующая поликлиническим отделением Российского научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования.

По мнению сурдологов, особенно опасно слушать музыку в метро. «Шум в метро достигает 90−120 децибел, это очень громкий звук. Чтобы услышать музыку в плеере, естественно, человек должен сделать либо такую же громкость, либо громче», — объясняет Наталья Бражкина.

Грызть семечки

Привычка жевать или грызть семечки не только делает носогубные складки глубже, но и свидетельствует о наличии невроза навязчивых состояний. Учитесь расслабляться иными способами.

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