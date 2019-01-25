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Олимпийская чемпионка елкой избила директора школы?

26.01.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Александрове двукратная олимпийская чемпионка Ольга Данилова избила новогодней елкой директора носящей её имя спортшколы.  

Как сообщает издание «Новый город Александров», 28 декабря 2018 года Данилова встретилась с директором учебного заведения Екатериной Шаговой. Во время разговора была поднята тема непрофессионализма работников школы.  

Екатерина с утверждениями Ольги не согласилась, добавив, что сама олимпийская чемпионка появилась в учреждении впервые за пять лет. Начался конфликт, в ходе которого, по словам Шаговой, Данилова схватила украшенную ёлку и начала бить ею директора. Когда Екатерина стала защищаться, Ольга, по словам Шаговой, принялась её душить. В итоге директор убежала и направилась в больницу.  

В медучреждении были сняты побои, после чего женщина написала заявление в полицию. Правоохранители съездили к месту инцидента и провели необходимые мероприятия. По словам очевидцев, олимпийская чемпиона сопротивления сотрудникам полиции не оказывала. Через некоторое время Данилова написала встречное заявление об избиении.  

В УМВД России по Владимирской области было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Судмедэксперты установили, что здоровье участниц конфликта не пострадало. Материалы проверки отправлены в прокуратуру.  

Осенью 2018 года у побережья Новой Зеландии произошёл курьёзный случай.  

Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя – здесь подробнее.  
 
 
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Новости России. В Александрове двукратная олимпийская чемпионка Ольга Данилова избила новогодней елкой директора носящей её имя спортшколы.   Как сообщает...
 
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