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Британцы тестируют систему проецирования на дорогу направления движения беспилотного автомобиля
Специалисты Jaguar Land Rover представили технологию, позволяющую показать пешеходам и остальным участникам движения, какие действия предпримет автомобиль в ближайшие секунды — остановится, повернет налево или направо.
Согласно результатам новых исследований, 41% водителей и пешеходов обеспокоены появлением на дорогах беспилотных автомобилей — в связи с этим в Jaguar Land Rover и решили разработать систему, призванную повысить уровень доверия людей к автономному транспорту. Она была протестирована на специальной площадке, воспроизводящей типичную улицу в британском Ковентри.
Новой системой, которая проецирует на дорожное полотно световые линии, оснастили беспилотные капсулы, разработанные компанией Aurrigo. Линии способны менять положение: когда капсула, например, начинает торможение до полной остановки, расстояние между линиями сокращается. Если автомобиль трогается с места и набирает скорость, расстояние, наоборот, увеличивается. При приближении к повороту проектируемое изображение поворачивается в правую или левую сторону, указывая направление дальнейшего движения.
О том, когда подобные наработки появятся на серийных машинах, в Jaguar Land Rover не сообщают.
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Специалисты Jaguar Land Rover представили технологию, позволяющую показать пешеходам и остальным участникам движения, какие действия предпримет автомобиль в ближайшие...
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