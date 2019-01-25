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Британцы тестируют систему проецирования на дорогу направления движения беспилотного автомобиля

26.01.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
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Специалисты Jaguar Land Rover представили технологию, позволяющую показать пешеходам и остальным участникам движения, какие действия предпримет автомобиль в ближайшие секунды — остановится, повернет налево или направо.


Согласно результатам новых исследований, 41% водителей и пешеходов обеспокоены появлением на дорогах беспилотных автомобилей — в связи с этим в Jaguar Land Rover и решили разработать систему, призванную повысить уровень доверия людей к автономному транспорту. Она была протестирована на специальной площадке, воспроизводящей типичную улицу в британском Ковентри.


Новой системой, которая проецирует на дорожное полотно световые линии, оснастили беспилотные капсулы, разработанные компанией Aurrigo. Линии способны менять положение: когда капсула, например, начинает торможение до полной остановки, расстояние между линиями сокращается. Если автомобиль трогается с места и набирает скорость, расстояние, наоборот, увеличивается. При приближении к повороту проектируемое изображение поворачивается в правую или левую сторону, указывая направление дальнейшего движения.

О том, когда подобные наработки появятся на серийных машинах, в Jaguar Land Rover не сообщают.

 
 
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Специалисты Jaguar Land Rover представили технологию, позволяющую показать пешеходам и остальным участникам движения, какие действия предпримет автомобиль в ближайшие...
 
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