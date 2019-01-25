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Юрий Стыльский — дважды "внебрачный" отец?

26.01.2019 12:35 — Разное | Партизан  
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Лидер группы "Дай Дарогу!" Юрий Стыльский на днях узнал, что у него есть дочь. В instagram ему написала 15-летняя девушка из России:



— Добрый день, можно с вами поговорить? Это очень важно.

— Конечно, говори

— Я, правда, не знаю, как сказать, это вам покажется полной чушью... Не переживайте, мне от вас ничего не нужно, если вы меня "пошлёте" я всё пойму. Похоже, вы мой отец

— Здорово) Я даже рад. А почему я раньше не знал?

О неожиданной новости Юра сообщил в Instagtam stories, туда же начал выкладывать и переписку с предполагаемой дочерью. По её словам, мать, когда узнала о беременности, решила ничего Юре не рассказывать, так как подумала, что ребёнок музыканту не нужен. Девушка пыталась узнать, кто её отец, но мать обещала рассказать, когда та подрастёт. И вот это случилось. Девушка долго не решалась написать, но всё же рискнула. Говорит, что деньги ей не нужны, но у неё есть детская мечта познакомиться со своим отцом.

Естественно, Стыльский попросил у девушки отправить фото её матери. В беседе с Еврорадио музыкант говорит, что, несмотря на бурный образ жизни, который вёл 15 лет назад, помнит всех своих женщин. Поэтому с радостью встретится как с дочерью, так и с её матерью. Некоторые упрекают Стыльского, что он выкладывает такие личные вещи в публичный доступ, но музыка убеждён, что ему нечего скрывать, а если всё окажется правдой, то "забухаем всем Инстаграмом".

По словам Юры, история даже увеличила количество пользователей его страницы, а его сторис набирают всё больше популярности.

Самое интересное, что два года назад у Стыльского случилась похожая ситуация. Ему написала женщина, что музыкант — отец её 16-летнего сына. История банальна: будущий 20-летней фанаткой девушка пошла на концерт "Дай Дарогу!" в одном из белорусских городов. Провела ночь с фронтменом, а потом узнала, что беременна. От кого — родителям своим не сказала, так как её семья была милицейской. Родив сына, вышла замуж и уехала в Италию. В прошлом году Стыльский познакомился с сыном: парень не говорит по-белорусски и по-русски, но они прекрасно поняли друг друга.

Стыльский говорит, что будет рад, если девочка действительно окажется его дочерью. Музыкант собирается ей сообщить об итальянском брате.


 
Теги: знакомства
 
 
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Лидер группы "Дай Дарогу!" Юрий Стыльский на днях узнал, что у него есть дочь. В instagram ему написала 15-летняя девушка из России:
 
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