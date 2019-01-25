|
В Гродно судят креативного подростка - собирал деньги на несуществующие похороны
17-летний парень представлялся соседом и выпрашивал деньги.
История всегда одна и та же, с печальным концом: якобы умирал отец или тётя. Доверчивые горожане доставали из кошельков и по рублю, и по пять. В показаниях упоминали, что парень выглядел таким грустным, а рассказывал так жалостливо, что отказать было сложно. Когда выяснилось, что никакой трагедии нет, в милицию стали поступать заявления. Всего в деле – 47 потерпевших,
Обвиняемый закончил 9 классов, больше нигде не учился и не работал, а чужие деньги тратил на личные нужды.
Свою вину молодой человек признал полностью. Заседания продлятся около месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17-летний парень представлялся соседом и выпрашивал деньги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)