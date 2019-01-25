Что Сорос рассказал в Давосе о Китае и исходящих от него угрозах

Миллиардер опасается, что Поднебесная будет контролировать мир благодаря искусственному интеллекту.

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос по традиции выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 22 по 25 января. Как и в прошлом году, Сорос много говорил о Китае.





Китай создает искусственный интеллект





По мнению финансиста, Китай в любой момент может использовать свои разработки искусственного интеллекта и тогда они смогут следить за всем миром.





"Китай - не единственный авторитарный режим в мире, но он самый богатый, сильный и технологически самый передовой. Это делает Си Цзиньпина (китайский лидер - Авт.) самым опасным противником открытого общества. Коммунистический Китай под властью Си Цзиньпина строит передовую систему, включая распознавание лиц, чтобы следить за своими гражданами. Это будет использоваться для оценки того, насколько опасны для режима отдельные люди. Мы должны надеяться на китайский народ, особенно на деловое сообщество и политическую элиту, которые хотят придерживаться конфуцианских традиций".





Сорос опасается использования современных технологий в авторитарных государствах. Интеллект может делать, что ему угодно. Бизнесмен считает, что каждый робот рано или поздно выходит из строя.





"Инструменты контроля, разработанные искусственным интеллектом, дают неотъемлемое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами".





Ранее американский изобретатель Илон Маск говорил, что искусственный интеллект может уничтожить человечество.





Власти Китая хотят вершить судьбы людей





Сорос встревожен тем, что Китай развивает систему социального кредитования. Миллиардер назвал ее отвратительной.





"Я считаю систему социального кредита пугающей и отвратительной. Она будет подчинять судьбу человека интересам однопартийного государства беспрецедентными в истории способами".





Работает система социального кредитования очень просто. Власти Китая будут собирать и анализировать данные о поведении граждан. На основании собранных данных выстроится рейтинг и правительство будет решать, кому можно давать кредит, кого устраивать на работу, кому и куда отправлять детей в школу и с кем ходить на свидание. Чем выше человек будет находиться в списках, тем больше благ и свобод сможет получить. Реализация системы началась в 2010 году, а в 2014 году подготовили документ, описывающий все плюсы и минусы. К 2020 году Китай планируют таким образом проверить всех жителей страны.





Китай и США ведут холодную войну





По словам Сороса, "холодная война" между США и Китаем может привести к необратимому конфликту. Поэтому нужно действовать более аккуратно.





"Реальность заключается в том, что США и Китай находимся в состоянии холодной войны, которая угрожает перейти в "горячую". Эффективную политику в отношении Китая нельзя свести к одному лозунгу. Она должна быть более сложной, детальной и практичной, она также должна включать американский ответ на инициативу. Один пояс - один путь...Китай - не только авторитарный режим, он является самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".





По мнению Сороса, американский президент неправильно вдет себя в отношении Китая.





"К сожалению, президент Трамп, как представляется, следует другим курсом: идет на уступки Китаю, заявляет о победе, в то время как возобновляет атаки на союзников США. Это может подорвать цели политики США по пресечению злоупотреблений и эксцессов со стороны Китая".



