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Сайт Борисовского райисполкома не работает, а газета в январе сообщает об уборке листьев

26.01.2019 11:45 — Разное | Партизан  
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Четвертую неделю сайт Борисовского райисполкома не подает признаков жизни, а газета, учредителем которой был райисполком, знакомит своих читателей с новостями городской жизни трехмесячной давности.


Скриншот сайта edinstvo.by

Вот, например, что опубликовано на сайте «Единство» под заголовком «ВЫ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ КОМПЕТЕНТНО» 22 января 2019 года, пишет ex-press.by

«Можно ли убрать листву по тротуару передвижения пешеходов от улицы Гагарина, 67 и дальше по улице Орджоникидзе по направлению к дому № 57 и ОАО «Белинвестбанк»? Дело в том, что из-за листвы не видно неровностей дорожного покрытия, что может повлечь травмы для пешеходов.

Работниками УП «Жилье» уборка листвы производится своевременно. Тротуар передвижения пешеходов от ул.Гагарина, 67 и дальше по ул.Орджоникидзе по направлению к дому № 57 и ОАО «Белинвестбанк» находится в удовлетворительном состоянии.

Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.».

Устойчивый оборот «вторая свежесть» вошел в российскую словесность благодаря Михаилу Булгакову. Напомним бессмертный диалог Воланда и заведующего буфетом театра «Варьете» Андрея Фокича Сокова:

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

Чего уж удивляться ежегодному падению тиражей и мизерному количества посетителей сайта исполкомовской газеты, редакция которой позволяет себе публиковать подобные тухлые «новости».



 
Теги: Новости
 
 
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Четвертую неделю сайт Борисовского райисполкома не подает признаков жизни, а газета, учредителем которой был райисполком, знакомит своих читателей с новостями...
 
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