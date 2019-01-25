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Сайт Борисовского райисполкома не работает, а газета в январе сообщает об уборке листьев
Четвертую неделю сайт Борисовского райисполкома не подает признаков жизни, а газета, учредителем которой был райисполком, знакомит своих читателей с новостями городской жизни трехмесячной давности.
Скриншот сайта edinstvo.by
Вот, например, что опубликовано на сайте «Единство» под заголовком «ВЫ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ КОМПЕТЕНТНО» 22 января 2019 года,
«Можно ли убрать листву по тротуару передвижения пешеходов от улицы Гагарина, 67 и дальше по улице Орджоникидзе по направлению к дому № 57 и ОАО «Белинвестбанк»? Дело в том, что из-за листвы не видно неровностей дорожного покрытия, что может повлечь травмы для пешеходов.
Работниками УП «Жилье» уборка листвы производится своевременно. Тротуар передвижения пешеходов от ул.Гагарина, 67 и дальше по ул.Орджоникидзе по направлению к дому № 57 и ОАО «Белинвестбанк» находится в удовлетворительном состоянии.
Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.».
Устойчивый оборот «вторая свежесть» вошел в российскую словесность благодаря Михаилу Булгакову. Напомним бессмертный диалог Воланда и заведующего буфетом театра «Варьете» Андрея Фокича Сокова:
— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.
— Голубчик, это вздор!
— Чего вздор?
— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
Чего уж удивляться ежегодному падению тиражей и мизерному количества посетителей сайта исполкомовской газеты, редакция которой позволяет себе публиковать подобные тухлые «новости».
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Четвертую неделю сайт Борисовского райисполкома не подает признаков жизни, а газета, учредителем которой был райисполком, знакомит своих читателей с новостями...
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