Сайт Борисовского райисполкома не работает, а газета в январе сообщает об уборке листьев





Скриншот сайта edinstvo.by





пишет ex-press.by Вот, например, что опубликовано на сайте «Единство» под заголовком «ВЫ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ КОМПЕТЕНТНО» 22 января 2019 года,ex-press.by





«Можно ли убрать листву по тротуару передвижения пешеходов от улицы Гагарина, 67 и дальше по улице Орджоникидзе по направлению к дому № 57 и ОАО «Белинвестбанк»? Дело в том, что из-за листвы не видно неровностей дорожного покрытия, что может повлечь травмы для пешеходов.





Работниками УП «Жилье» уборка листвы производится своевременно. Тротуар передвижения пешеходов от ул.Гагарина, 67 и дальше по ул.Орджоникидзе по направлению к дому № 57 и ОАО «Белинвестбанк» находится в удовлетворительном состоянии.





Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.».





Устойчивый оборот «вторая свежесть» вошел в российскую словесность благодаря Михаилу Булгакову. Напомним бессмертный диалог Воланда и заведующего буфетом театра «Варьете» Андрея Фокича Сокова:





— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.





— Голубчик, это вздор!





— Чего вздор?





— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!





Чего уж удивляться ежегодному падению тиражей и мизерному количества посетителей сайта исполкомовской газеты, редакция которой позволяет себе публиковать подобные тухлые «новости».







