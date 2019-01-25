О костюмах политиков в Давосе: Это полный стилистический разнобой!

В Давосе закончил свою работу ежегодный Всемирный экономический форум. В 2019 году он проходил с 22 по 25 января. Чтобы поучаствовать в дискуссиях на тему улучшения мира Швейцарию посетили Петр Порошенко, бывший госсекретарь США Джон Керри, директор Microsoft Сатья Наделла, принц Уильям, Билл Гейтс и другие. "КП" в Украине", пользуясь тем, что в одном месте собралось столько политиков, бизнесменов и общественных деятелей, вместе с политтехнологом рассмотрела их костюмы. Вывод нашего эксперта неутешителен: "В основном, это полный стилистический разнобой".









Себастьян Курц. Фото: REUTERS





Появиться без галстука из политиков позволил себе только Курц





32-летний канцлер Австрии Себастьян Курц отказался на форуме от галстука, но не от белой рубашки и темно-синего пиджака. Среди бизнесменов и управляющих мировыми компаниями галстук в Давосе также выглядел скорее исключением.





- Быть без галстука актуально, когда вышестоящий человек приходит к нижестоящему по рангу, по статусу и тем самым показывает с ним определенную временную равность. Например, на одной из недавних встреч со студентами президент Казахстана Нурсултан снял перед ними галстук. На Давосском форуме нельзя сказать, что есть нижестоящие и выстоящие. Это, скорее, клуб равных, и цель этого клуба - неформальная дискуссия на тему улучшения жизни во всем мире. Канцлер Австрии Себастьян Курц ходит в галстуке регулярно, я подписана на его Инстаграм, он уделяет очень много времени своему стилистическому образу. Очевидно, в этот раз, как истинный австриец, он показывает безразличие к стилистическим требованиям, но это не хамство, а, скорее, свобода. Курц показывает внутреннюю свободу себя как политика, и уровень свободы в своем государстве, - считает наш эксперт, директор политического агентства AG group Анне Быкова.





Директор Microsoft решил перестраховаться









Сатья Наделла. Фото: REUTERS





Просим Анне обратить внимание на генерального директора Microsoft Сатью Наделла. Он и без галстука, и в темной рубашке. Не слишком ли выбивается среди остальных? Политтехнолог предполагает, что 51-летний IT-бизнесмен решил выбрать универсальный наряд, чтобы "быть в тему" на любом мероприятии.





- На подобных форумах всегда указывают дресс-код на каждый день, на каждый час. Но при этом участие в мероприятиях выборочно. Ты одеваешься так, чтобы твой лук был максимально универсален. Директор Microsoft выбрал дресс-код относительно отправной точки на день и дальше уже не сильно беспокоился на тему того, куда он попадет и как там будет выглядеть. В целом, в темном цвете рубашки ничего критичного нет. Если бы он супер сильно нарушил этикет, то ему бы сделали замечание, - говорит Анне Быкова.





Премьер Японии не вписывался в январь









Синдзо Абэ. Фото: REUTERS





Полной цветовой противоположностью Сатье Наделла выглядел премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он надел светлый костюм, что показалось странным не только нам, но и эксперту.





- Светлый костюм допустим в политике в летнее время года и на торжественных увеселительных мероприятиях. Поскольку Давос стандартно проводится в последних числах января, светлый костюм на нем нерекомендуем и по сути неприемлем, - объясняет Быкова.





"По наряду Петра Алексеевича глобальных замечаний, как ни странно, нет"









Петр Порошенко и Анджей Дуда. Фото: REUTERS





Наряд президента Украины вопросов у главы политического агентства вопросов не вызвал. По словам Анне, Петр Порошенко подобрал костюм по размеру.





- По наряду нашего президента Петра Алексеевича глобальных замечаний, как ни странно, у меня нет. В этот раз он подобрал костюм более-менее по своему размеру. Цвет костюма титановый, насыщенный, достаточно понятен и классичен. Цвет галстука - голубые мотивы - символизирует надежду. Контрастных узоров, визуальной раскадровки нет, все выбрано неслучайно, - считает эксперт.





Владимир Кличко показывал, что он вне политики









Братья Кличко. Фото: REUTERS

Месседж своими нарядами посылают и братья Кличко, добавляет Анне Быкова. У Виталия и Владимира - полный контраст в образах, один в костюме и с галстуком, а второй – в кэжуал-стиле.





- Такой контраст неслучаен. Видно, что этим задавалась цель показать, что они не являются политическим дуэтом, они не работают в паре в украинской политике. Если Виталий сосредоточен на мэрской должности, то Владимир занимается своими бизнес- и спортивными проектами, - говорит Быкова.





Самый широкий и самый яркий галстуки





В воображаемых номинациях на самый широкий и яркий галстуки на Давосе-2019 победили бы генеральный директор Банка Америки Брайан Мойнихан и британский телеведущий-натуралист Дэвид Аттенборо.









Дэвид Аттенборо. Фото: REUTERS

92-летний Дэвид Аттенборо надел широкий галстук во время церемонии открытия Всемирного экономического форума. Претензий к уважаемому ведущему нет, так как правило стиля гласит: чем почтеннее возраст, тем шире галстук.





- Широкий галстук сам по себе допустим, но тогда его нужно сочетать с шириной воротника рубашки и шириной узла. При широком вороте сорочки может быть широкий узел, при узком стандартном вороте широкий узел выглядит плохо. Если галстук надевает политик до 40 лет, то ему предпочтительнее галстук-селедка, - объясняет Анне Быкова.









Брайан Мойнихан. Фото: REUTERS





Лазурный галстук генерального директора Банка Америки Брайана Мойнихана вызвал у эксперта сомнения. Анне

считает, что яркий галстук более допустим людям с темным цветом кожи. Если кожа светлая, "потемнеть" должна рубашка. Однако, у большинства деловых людей в гардеробе преимущественно светлые сорочки.





Давос – "полный стилистический разнобой"





Самые замысловатые образы были у премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдулла и главного исполнительного директора американской инвестиционной группы Blackstone Стивена Шварцмана. Они выбрали костюмы и рубашки в полоску. Премьер Афганистана пошел еще дальше и дополнил все полосатым галстуком. Шварцман выбрал узор.





- Дьявол кроется в деталях. И одна из деталей, которая либо отсутствовала, либо была слишком контрастной в нарядах политиков - это галстук. Большинство гостей Давосского форума – мужчины-политики. У мужчин не так много способов украсить себя. Как мы видим по фотографиям из Швейцарии, в основном, это полный стилистический разнобой. Полоса с полоской, узоры, фактуры, масштабы рисунков не сочетаются и даже длина галстука, которая должна достигать пряжки ремня, не достигает ее, - говорит Анне Быкова.





Давос становится все более неформальной площадкой, объясняет эксперт. Туда может купить билет каждый желающий, заплатив определенное количество денег, и закрытость Давосского клуба давно стоит под вопросом.



